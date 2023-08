Tom Lasorda, primer mànager sacado preso por la Policìa Nacional

Tom Lasorda fue un jugador y mánager que se convirtió en una leyenda en Cuba, República Dominicana y en las Grandes Ligas, que hacía ver su fuerte temperamento con la prensa. Sí, podía llegar a ser vulgar pero muchos seguidores veían divertidos dichos episodios, gracias al exceso de malas palabras. Debido a que los reporteros grababan todo lo que decía el mánager.

En la Liga Dominicana dirigió a los Leones del Escogido y los Tigres del Licey, siendo bautizado como "La Mondonga".

Con relación a la prisión de Tom Lasorda en el estadio Cibao, para complacer al colega Tenchy Rodríguez, aclaro que era mánager de los Leones del Escogido, no de los Tigres de Licey.

Este hecho de la prisión de Lasorda, lo convirtió en el primer manager en la historia del béisbol dominicano, sacado preso de un estadio con un juego en desarrollo como lo narra el general Eligio Bisonó Jackson, en sus "Vivencias", ya que era el jefe de la comandancia de Santiago, y estaba en el estadio Cibao como fanático de las Águilas Cibaeñas el 5 de diciembre de 1971.

Bisonó Jackson describe el apresamiento de la manera siguiente:

"Yo sinceramente estaba conforme de que mi equipo iba a perder, y así lo asumí, porque en honor a la verdad, habían jugado excelente. Pero los planes rápidamente se invirtieron, y de repente, el equipo que se proclamaba ganador, comenzó a pasar por un momento de mucha tensión, cuando el árbitro consideró que un batazo del toletero Tomás Silverio había quedado en zona de juego. El juego se puso al rojo vivo cuando salió del cubil del equipo escarlata su dirigente, el respetado Tommy Lasorda, quien, desde su momento de entrada al campo de juego, dio muestras de que la decisión del árbitro estaba totalmente equivocada, y por ende había que romper dicha decisión. Bueno, se enfrascaron en una discusión bastante agria, y Tommy Lasorda comenzó una protesta que para mí, automáticamente, la consideré una indecencia".

Relata Bisonó Jackson, que "cuando comenzó su peculiar protesta, la algarabía de la fanaticada me conmovió, y me sentí molesto e indignado, pues un acto así se veía sólo en películas, donde un hombre o una mujer comenzaban a desvestirse en un acto que es considerado obsceno. El asunto no paraba ahí, el acto estaba siendo televisado, y visto por miles de espectadores. Desde el Palco Presidencial yo ajusté mi uniforme, y bajé a donde se encontraba el respetado mánager Tommy Lasorda. Le dije lo siguiente: No sé si usted me puede entender, pero le diré que si usted fuera coronel en los Estados Unidos, y yo fuera un dirigente deportivo, y cometiera esa tipo de infracción, seguro que usted sin titubear me llevaría preso. Por tal razón, yo estoy haciendo lo mismo que usted me haría allá. A seguidas, le dije a dos agentes que estaban en el lugar que lo detuvieran. Él protestó de nuevo, y yo le dije: Señor Lasorda, aquí se respetan las leyes, y usted está quebrantando las reglas del pudor y la decencia, previsto en las leyes dominicanas, así que, usted queda en estos momentos detenido. Lo conducimos al destacamento, allá fue tratado decentemente, se le leyeron los cargos, y fue condenado a $50.00 pesos y tres días de reclusión, pero al día siguiente fue dejado el libertad".

Tenchy una historia interesante de las decenas que aquí dejó "La Mondonga", Tom Lasorda.

Un día como hoy 1972 : Hank Aaron de Atlanta conectó los jonrones 660 y 661 de su carrera para romper el récord de Babe Ruth de más jonrones con un club. El 661 llegó en la décima entrada para darle a los Bravos un triunfo de 4-3 sobre los Rojos de Cincinnati.





1973 - Roberto Clemente y Warren Spahn encabezan la lista de nuevos miembros de Cooperstown. Clemente es el primer jugador latino en lograr la membresía en Cooperstown.





1999: Los Mets de New York firmaron al lanzador dominicano José Mercedes.





2000: El jardinero Stanley Javier, de los Marineros de Seattle, dispara cinco hits contra los Yanquis, la mayor cantidad que logra en un partido.





2003: Los Yanquis, luego de tener en roster por tres semanas a Armando Benítez, lo cambian a Seattle por Jeff Nelson.