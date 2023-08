Derechazo de Ramìrez hizo recordar el de Juliàn Javier a Emmett Ashford

"Lo que él hizo (Tim Anderson) no está bien, me pegó muy fuerte se lo corregí y me invitó a pelear. Si me invitó a pelear tenía que ejecutar" José Ramírez Jugador de los Guardianes de Cleveland “

El derechazo que le propinó el sábado José Ramírez de los Guardianes de Cleveland a Tim Anderson, de los Medias Blancas que lo hizo besar la tierra del Progressive Field por la vía del nocaut y que se hizo viral en las redes, me recordó la trompada que le propinó Julián Javier, segunda base de las Águilas Cibaeñas al árbitro principal Emmett Ashford en un juego en la Liga Dominicana.

Emmett Ashford, bautizado por el as de los narradores Félix Acosta Núñez como "Pataditas", se vio envuelto en un feo incidente con Julián Javier en el primer partido de la serie de las Águilas-Escogido celebrado el 23 de enero de 1965 en el estadio Quisqueya.

Tras una acalorada discusión por el conteo de bolas y strikes con Ashford, árbitro principal, Javier le agredió físicamente, con un derechazo al mentón, dando lugar a su expulsión del juego y suspensión por el resto de la temporada.

Esa decisión fue revocada por el presidente de la Lidom, Julio A. Cuello, reduciendo la sanción a tres juegos, y permitiendo el regreso a juego de Javier para el quinto partido de la final donde las Aguilas se proclamaron campeones al barrer en cinco juego a los Leones del Escogido.

Nacido y criado en Los Ángeles, Ashford fue a la Escuela Secundaria Jefferson. Se convirtió en el primer presidente del cuerpo estudiantil negro de la escuela y también fue el primer editor negro de un periódico de una escuela secundaria de Los Ángeles, según Los Angeles Times. También era miembro de los equipos de béisbol y atletismo de la escuela.

Después de asistir a Chapman College, Ashford consiguió un trabajo como empleado postal. Sirvió en la Armada durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, reanudó su trabajo en la oficina de correos y comenzó a arbitrar juegos semiprofesionales los fines de semana en Los Ángeles.

En 1951, Ashford, de 36 años, se dedicó al arbitraje a tiempo completo. Trabajó juegos en la Southwest International League, convirtiéndose en el primer árbitro negro en las menores. Avanzó a la Liga Arizona-Texas (1952), la Liga Internacional Occidental (1953) y la Liga de la Costa del Pacífico (1954-65).

Mostrando un "estilo extravagante y un movimiento distintivo para llamar bolas y strikes", Ashford tenía "tanto habilidad como atractivo para la multitud", señaló The Sporting News, cuando se convirtiò en el primer àrbitro negro en pisar un diamante del Gran Circo.

Cuando llama strike a un lanzamiento, Ashford "deja volar con un exuberante 'Stee-rike-ah' que llega hasta las gradas", informó el New York Times.

Al describir el trabajo de Ashford, Jim Murray de Los Angeles Times escribió: "Sus pies dejan el suelo en ángulo recto en un semi-entrechat, su brazo derecho sale disparado y con una voz que hace que los alces salten del bosque varios kilómetros a la redonda, grita: '¡Sí! ¡Sí!' o a veces 'Ste-ee-rike'."

Murray concluyó: "Lo acusan de ser un exhibicionista. En un juego que con demasiada frecuencia se parece a un barco lento, uno pensaría que eso sería deseable".

José Ramírez calentó el caluroso fin de semana, que motivó a los fanáticos a proclamar: "Ese es dominicano, banilejo, y como Liborio no come pendejá".

Un día como hoy 1990: Pascual Pérez fue operado del hombro derecho y quedó fuera por el resto de la temporada.





1992: Bienvenido Rivera, Filadelfia, consigue su primera victoria en las Grandes Ligas, lanzó ocho (8) episodios contra los Expos.



1993: Julián Tavárez debuta como abridor frente a los Orioles de Baltimore en juego que se detuvo por lluvia. Cleveland perdió y en tres (3) innings que lanzó aceptó seis (6) hits y cinco (5) limpias.



2003: Albert Pujols se une a José Canseco como los únicos jugadores que han disparado 30 jonrones y 100 remolcadas en sus primeras tres campañas.



2005: José Reyes extiende a 20 su cadena de juegos seguidos dando de hit.