Hoy se cumplen 34 años de caso violación de Luis Polonia

"La lucha por la independencia nos enseñó que solo unidos podemos alcanzar grandes metas" Gregorio Luperón “

El filósofo español Jorge Ruiz de Santayana dijo esta emblemática frase que se hizo popular en la serie de Netflix "El patrón del mal" sobre la vida del infame Pablo Escobar: "Quién olvida su historia está condenado a repetirla".

Hoy, se cumplen 34 años (16 de agosto 1989) cuando el jardinero Luis Polonia, de los Yankees de New York, de acuerdo al The New York Times, "fue arrestado esta mañana luego de que una niña de 15 años encontrada con él en su habitación de hotel acusara a Polonia de agredirla sexualmente, dijo la policía".

Polonia fue arrestado entre la 1 am y las 2 am en su habitación en el Hotel Pfister, donde se hospedaban los Yankees, dijo la policía. Permaneció bajo custodia policial cuando los Yankees perdieron ante los Cerveceros esta tarde antes de que el club partiera hacia Detroit.

La policía dijo que Polonia fue detenido para investigar un cargo de agresión sexual en segundo grado, que conlleva una pena máxima de 10 años de cárcel y una multa de $10,000 en caso de condena.

El juez Michael Malmstadt fijó una fianza de $5.000 dólares en un procedimiento que no requería la comparecencia de Polonia ante el tribunal. El jugador fue liberado de la cárcel poco antes de las 6:30 p.m.

En octubre de 1989, Luis Polonia fue sentenciado a 60 días de cárcel y multado con US$1,500. Thomas Doherty, juez de circuito del condado de Milwaukee, también ordenó a Polonia que hiciera una contribución de US$10,000 al centro de tratamiento de agresión sexual del Sinai Samaritan Medical Center en Milwaukee.

Las historias de Julio Valdez y Luis Polonia hay que conocerlas para que los jóvenes beisbolistas ni en sueños la repitan, como la pesadilla que está padeciendo Wander Franco quien está en lista restringida por Tampa.

Hoy día el que tiene relaciones con una menor, no amanece "miao", sino "apresao". La mejor compañía de un "viejevo" soltero es una "media noche" aunque esté enfajada y con cirugía.

Un día como hoy 1988: Los Dodgers cambian a Pedro Guerrero a los Cardenales por el lanzador John Tudor, cuya efectividad de 2.29 lidera la Liga Nacional.

1999: Alex Rodríguez jonronea por quinto juego consecutivo para llevar a los Marineros a una victoria por 7-5 sobre Toronto.

2002: Sammy Sosa, Cubs, dispara su jonrón 43 a Curt Schilling y el 492 de por vida.



2002: Israel Alcántara dispara su segundo y último jonrón.



2004: Pedro Martínez, derrota a los Marineros de Seattle 5-1 siendo su triunfo 11 sin reveses con 0.96 de efectividad.



2005: Pedro Féliz y Deivi Cruz batearon de 5-5, estableciendo ambas marcas personales de hits conectados en un encuentro.