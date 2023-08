Lo que opina el Big Papi del caso Franco

No soy partícipe de lo mal hecho. Yo en realidad no puedo hacer un comentario (sobre lo del caso de Wander Franco) porque hasta este momento yo no sé lo que ha pasado. No sé si el hizo o no hizo. No cometo el error que comete mucha gente que empieza a hacer comentarios o a opinar en cosas las cuales no saben", así respondió David Ortiz cuando se le preguntó por el caso de Wander Franco y la acusación de que se habría involucrado con al menos dos menores de edad, de acuerdo a declaraciones de fuentes de la Procuraduría General de la República.

Ortiz es un veterano al que desde prospectos hasta jugadores establecidos tocan cuando necesitan algún tipo de consejo o apoyo, es un tipo más que respetado.

Recientemente, una cuenta de redes sociales atribuyó a Ortiz una declaraciones falsas, atacando a Franco y a Fernando Tatis Jr. por supuestamente avergonzar a los dominicanos.

Por esa situación, el Big Papi dijo en el programa Grandes en los Deportes que analizará junto a sus abogados si procede una demanda.

Mientras tanto, el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown no puso excusas para la situación que vive el torpedero de los Rays de Tampa Bay, reconociendo que es un hombre adulto, pero reiteró que no conoce a fondo lo que está sucediendo y solo espera que su compatriota pueda salir bien parado.

"Espero que todo lo que se está hablando con Wander Franco no sea una realidad. Es una situación complicada con la MLB, porque MLB no tolera esas situaciones", dijo.

Y ciertamente, no lo hace. Sino pregúntenle a Trevor Bauer y lo que le pasó con los Dodgers.