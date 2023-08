¿Por qué y cómo pierde un pelotero su fortuna?

"Nunca pierdas la esperanza. Las tormentas hacen a la gente más fuerte y nunca duran para siempre" Roy T. Bennett “

Los beisbolistas pierden muchas veces sus fortunas por no contar con el asesor financiero, un gurú de los negocios que le coloque su dinero en la vía correcta.

Sammy Sosa dio un giro de 180 grados en sus inversiones cuando contrató a Domingo Dahuajre de asesor y se convirtió en un próspero empresario.

Otros no han tenido la visión de Sosa y sólo escuchan a los coristas que le dicen SI a su "amo y señor" porque es su suplidor de sexo, tabaco y ron en el salseo.

Las carreras profesionales de muchos jugadores de béisbol comienzan en la Dominican Summer League (Guerra y Boca Chica) y termina llegando en Uver en la 42 de Cristo Rey en bancarrota.

Para los fanáticos, que les encanta llevar el conteo del dinero ajeno esto es increíble. Nos preguntamos cómo los jugadores pudieron derrochar sus salarios. Sin embargo, sucede todo el tiempo.

Miren estos ejemplos y no son dominicanos, José Canseco, cubano, ganó $45 millones en su carrera y luego se declaró en bancarrota.

Curt Schilling, americano, ganó $112 millones y quebró.

Un informe de mlb.com estima que el 70 por ciento de los jugadores latinos nacidos en el extranjero enfrentan serios problemas de dinero dentro de los cuatro años posteriores a su retiro.

En algunos casos, los jugadores simplemente gastan su dinero en autos y casas caros. Sin embargo, esto no es de ninguna manera la norma. Muchos son estafados de sus ganancias por asesores financieros poco confiables en firmas de renombre. Otros gastan sus ahorros en familiares y amigos. "Si hay una consistencia con estos jugadores, no podía decirle que no a la familia", revela el investigador. Así que tienes algunas situaciones humanas realmente difíciles. Situaciones de compasión".

Sin embargo, incluso después de perder su dinero, los jugadores continúan cometiendo errores financieros. A menudo renuncian a sus activos, aunque no es necesario.

Mi consejo: En que en vez de comprar un Ferrari para tenerlo estacionado 7 meses, inviértalo en tierra o apartamentos y ese cambio radical de XV a Moet manéjelo con prudencia que las chapis cuando golpean noquean.

Un día como hoy 1956: En el Crosley Field, los Rojos de Cincinnati coleccionan ocho jonrones: Bob Thurman (3), Ted Kluszewski (2), Frank Robinson (2) y Wally Post (1) empatando una marca de la Liga Nacional y derrotan 13-4 a los Bravos .

1965: En el Sportsman´s Park de San Luis, en la octava entrada con el marcador empatado a 3 entre Cardenales y Bravos de Milwaukee, Hank Aaron le enganchó un cambio a Curt Simmons y la pelota viajó 450 pies, pero el árbitro principal Chris Pelekoudas, inmediatamente marcó que Aaron había puesto un pie fuera de caja de bateo a la hora de hacer contacto y decretó nulo el jonrón. El juego lo ganó Atlanta 5-3.

1967: Tony Conigliaro, Boston, es golpeado en la cara por una bola rápida del lanzador Jack Hamilton de los Angelinos.

1982: Los Rojos de Cincinnati juegan 14 entradas y superan una ventaja de 5-1 de los Mets para ganar 7x6. César Cedeño conectó un sencillo impulsando carrera ganadora.

1989: Carl Ripken, Baltimore, supera a Steve Garvey en juegos jugados seguidos con 1,208, la tercera cadena más larga de las Mayores.

1998: Detroit vence a 7x6 a Seattle, a pesar de los cinco hits del SS Alex Rodríguez de los Marineros. Rodríguez conecta dos dobles y un par de jonrones y empuja dos carreras en una causa perdida.