Shohei Ohtani, todo se derrumbó

Shohei Ohtani no lanzará más para los Angelinos de Los Angeles ( AP )

Yogi Berra tenía toda razón en la lógica de la realidad en el béisbol de que "el juego no se acaba hasta que no se termina."

El japonés Shohei Ohtani fue sacado del montículo en la segunda entrada del primer juego de la doble cartelera contra los Rojos de Cincinnati el miércoles 23 de agosto, luego de mostrar aparentes signos de malestar. Un Ohtani con 44 jonrones, 91 remolcadas y .304 de promedio de bateo y como lanzador 10-5, 3.24, registros que lo ponían en la tómbola como competidor de primera línea para los premios Cy Young y Más Valioso, pero todo se derrumbó.

Uno se detiene a observar los pitchers de hoy y parece haber la impresión de que se lastiman hoy más que nunca. Que son brazos de vidrios de Baccarat. Parece que cada vez que un lanzador de alto perfil se lastima se cae una muralla en esta "epidemia de abridores y relevistas" que lanzan bien, luego sienten dolor, luego van a la lista de lesionados y finalmente al quirófano.

Pero no engañemos a nadie. Los lanzadores se lastiman y no hay un antídoto para eso. La historia que hoy vivimos como es la de Ohtani, es tan antigua como el tiempo. Lo que ha cambiado es el milagro de la ciencia, es que con tratamiento y posiblemente cirugía, tendrá la oportunidad de regresar y, todos esperan como Tommy John estar tan bien o mejor que nunca.

En un futuro no lejano, cuando le pasemos revista en Baseball Reference a Shohei Ohtani en el 2023, señalaremos que era un lanzador joven y emocionante hasta que, inexplicablemente, la fatiga del brazo le provocó una caída desconcertante en la velocidad. Y dejó de ser eficaz.

Entonces vendrá otro tipo de análisis de que si Ohtani cuando regrese podrá seguir con éxitos su marcha hacia los números icónicos de Babe Ruth.

De mi parte, estoy claro "Lo Dudo" como diría José Rómulo Sosa Ortiz (José-José).

Un día como hoy 1972: Felipe Rojas Alou, Yanquis, dispara un sencillo en el noveno, a Ted Albernathy, de Kansas City, el hit 2,000 de su carrera.





1981: Alejandro Peña, de los Dodgers de Los Angeles, consigue su primera victoria en las Grandes Ligas frente a los Piratas de Pittsburgh.



1987: Nelson Liriano dispara su primer hit en las Mayores frente sl pitcher Mike Moore de Seattle.



1998: Plácido Polanco, San Luis, dispara su primer jonrón en las Grandes Ligas frente a Rafael Medina de los Marlins.



2006: Alfonso Soriano logró el 200-200 (200 jonrones-200 robos) siendo el primero en la historia que lo hace antes de 1,000 juegos (929). Eric Davis hizo el 200-200.