Alex Rodríguez y la mordida del anzuelo de una "prepago"

"Quien no demuestra lo que siente, pierde lo que quiere" Anónimo “

El pez muere por la boca y un gran segmento de los dominicanos cae en el chinchorro cuando una dama de abultados traseros le pasa por el lado y los peloteros son actores claves en el manejo del lenguaje visual.

Alex Rodríguez, es débil por el limoncillo con su suplidor de luxe Vladimir Pérez y ni hablar de las rubias donde es un recio bateador de .300.

En el 2009, la caza talentos de peloteros fuera de las líneas de cal, Kristin Davis, le puso la carnada a Rodríguez a flor de agua.

Después de conocerlo en un gimnasio en Filadelfia, ella le entregó una tarjeta de presentación de su empresa de acompañantes y después de gastar dinero en algunas de sus chicas, Rodríguez comenzó a intercambiar correos electrónicos con Davis y los dos finalmente se convirtieron en una pareja. No estamos seguros de por qué ella lo delató, pero tuvo suerte de no haber sido arrestado. Alex se salvó de este colirium parece ser por el poder de la agüita de Liborio.

Quien no corrió con la misma suerte de Rodríguez fue Darryl Strawberry, de quien los los Mets de New York retirarán el número 18 junto al 16 de su canchanchán Dwight Gooden, en 1999 en la última temporada de su carrera, entonces con los Yankees, demostró que aún no había superado su comportamiento impredecible cuando fue arrestado en Tampa, Florida, por posesión de cocaína y por intentar solicitar sexo a una mujer policía encubierta.

Strawberry se ganó una suspensión del béisbol de 140 días por eso, así como 21 meses de servicio comunitario y libertad condicional de los tribunales.

Cuanta diferencia, los beisbolistas en la Liga Dominicana ubican las "sexo-servidoras" en los palcos cerca del dugout y las esposas en palcos VIP bien atrás, bien atrás.

En el reinado de Monchín Pichardo con los Tigres de Licey, las esposas de los peloteros eran ubicadas al lado del dogout y las amigas de la disco con master en chapeo bajito en el otro extremo.

No son una, ni dos, las famosas "comunicadoras" que han procreado familia con peloteros no solteros de Grandes Ligas, pero esa investigación se la dejo a Nuria Piera.

Mi consejo a los beisbolitas: No bote su dinero que hasta la vuelta por México está difícil Talúa.

Un día como hoy 1970: Juan Marichal de los Gigantes de San Francisco, derrotó 5-1 a los Piratas para conseguir su victoria 200 de por vida y se une a Jim Bunning como los únicos lanzadores activos con 200 victorias.

1991: Alejandro Peña es cambiado por los Mets de New York a los Bravos de Atlanta por Tony Castillo y Joe Roa.

2003: José Reyes, Mets de New York, se convirtió en el jugador más joven en la historia de las Mayores (20 años) en conectar dos jonrones en ambos lados del plato.