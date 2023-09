Pujols no tiene prisa para Cooperstown

Luego de 23 años de vida de peloteros profesional, de mucho ajetreo y de afanes, de ciudad en ciudad, Albert Pujols finalmente tiene tiempo para hacer lo que le gusta sin compromisos: jugar golf, pasar tiempo con su familia y amistades y vivir su vida.

Eso no quiere decir que no le apasione el béisbol, pero ya la época de trabajo como jugador terminó aunque no se ha alejado del juego.

Pujols hoy en día es comentarista de Grandes Ligas para MLB Network y de la cadena TBS, además de ser asesor especial del comisionado Rob Manfred y de los Angelinos de Los Ángeles.

¿Ni tan retiro, verdad?

Pujols es apenas uno de cuatro peloteros en toda la historia de las Grandes Ligas con 700 cuadrangulares (703) y sume a ello que remolcó 2,218 carreras, anotó 1914 y disparó 3,384 hits, incluyendo 686 dobles en una carrera en la que ganó tres premios al Jugador Más Valioso y dos anillos de campeón.

¿Piensa Pujols en Cooperstown?

"No, porque eso es algo que no está en mi control, pero la parte más difícil ya pasó que era poner los números. Ahora solo tengo que esperar", comenta Pujols al hablar del tema.

Pero él sabe lo que hizo en sus 22 temporadas en la Gran Carpa, claro que lo sabe y está muy consciente de que se encuentra en la cúspide de las mayores.

¿Será que se unirá a Mariano Rivera como los únicos peloteros en entrar a Cooperstown de forma unánime cuando le toque en cuatro años?

"Si mi entrada al Salón de la Fama va a ser unánime, no importa. Lo importante es entrar", opina el quisqueyano.

Pujols hoy tiene residencia en República Dominicana, luego de contraer matrimonio con Nicole Fernández la semana antepasada y ahora divide tiempo entre California y el país.

El debe ser unánime, tiene todo y mucho más para poder hacerlo.

Pero la verdad es que no está en sus manos, eso lo deciden los votantes. Como él dice, lo que podía controlar -trabajar duro y darlo todo con disciplina - ya lo hizo.

Breves

Terrible la lesión de Jasson Domínguez, que proyecta perderse al menos la mitad de la próxima temporada... Deivi García regresa a MLB, con los Medias Blancas, luego de ser reclamado de waivers.