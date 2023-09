Un feo espectáculo de Héctor Neris y Julio Rodríguez

"Pienso en beisbol cuando me despierto en la mañana. Pienso en él todo el día y sueño con él en la noche. El único momento en el que no pienso en beisbol es cuando lo estoy jugando" Carl Yastrzemski Ex jugador de MLB “

El mal comportamiento de una minoría de jugadores dominicanos en las Grandes Ligas sigue demostrando la ausencia de educación y control emocional. Una vergüenza.

Cuando el escándalo no es por una suspensión por sustancias controladas, es por violencia doméstica, falsedad en documentos, violación de menor, manejo temerario, no pago de manutención de los hijos y por ahí María se va.

Estamos ante una generación de jóvenes peloteros con un arsenal de talento, pero sin control dentro y fuera del terreno.

Los que presenciamos por televisión el miércoles, el juego de Houston vs Seattle en el T-Mobile Park, dos rivales de la Liga Americana en el Oeste, vimos como el relevista dominicano de Houston Héctor Neris, provocó a su compatriota Julio Rodríguez, de los Marineros, en la sexta entrada, donde se burló de él, lo que llevó a las bancas de ambos lados a imponer la supremacía boxística.

Esta agresión no tiene justificación. Después de tres splits consecutivos, Neris ponchó a Rodríguez para finalizar el sexto inning, pero el lanzador derecho no quedó satisfecho con el ponche que puso fin a la entrada, Rodríguez dijo unas palabras que no quedaron claras y Neris cargó hacia Rodríguez cuando caminaba de regreso al dugout.

Después del partido, Neris restó importancia a los sentimientos negativos que pudieran existir entre él y Rodríguez y en modo de burla se excusó: "Él es mi amigo. Simplemente es parte del juego".

El ponche fue una especie de redención para Neris, quien había permitido dos hits, incluido un jonrón, en cuatro turnos al bate anteriores contra Rodríguez.

La verdad que fue un feo espectáculo el de Neris y Rodríguez y ambos deben bajarle dos rayitas a sus calientes temperamentos.

No es la primera vez que dos dominicanos son actores estelares en una pelea de liga mayor. Recordemos que el 7 de junio del 2006, el que protagonizaron el torpedero dominicano de los Orioles Manny Machado, quien se fue a los puños con el lanzador dominicano de los Reales, Yordano Ventura, luego de que este le propinara un pelotazo en las costillas con un lanzamiento de 99 millas.

Machado asimiló el pelotazo, soltó el bate y corrió hacia Ventura que ya lo esperaba sin guante y sin gorra para protagonizar la lamentable pelea. Los bancos se vaciaron y el partido se paralizó por más de 10 minutos pero solo los protagonistas fueron expulsados del juego.

Un día como hoy 1968 : Por delante de Mateo Alou de Pittsburgh por un pequeño punto porcentual en el último día de la temporada, el jardinero derecho de los Rojos, Pete Rose, gana el primero de sus tres títulos de bateo, ligó de 3-1 para mantener su promedio en .335, mientras que Mateíto se fue de 4-0 terminando el año con average de .332.





1979: JR Richard de los Astros blanquea a los Dodgers 3-0 y abanica a once bateadores para romper su propio récord moderno de la Liga Nacional de ponches para un derecho. Richard termina con 313 K, diez más que en 1978. Uno de los cinco hits de los Dodgers es un sencillo de Manny Mota, su hit número 146 como emergente, rompiendo la marca de 145 que anteriormente ostentaba Smoky Burgess.



1993: Norberto Martin dispara su primer hit en las Grandes Ligas, remolcando la carrera de la victoria de los Medias Blancas frente a Seattle en el inning 12.



1996: Nerio Rodríguez, debuta en las Grandes Ligas con los Orioles de Baltimore, donde lanzó 6 innings, permitió 3 hits y perdió.



1999: Manny Ramírez, Cleveland, alcanzó el mayor total de carreras impulsadas en una temporada desde 1938 con su número 161 del año.