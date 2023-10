La espectacular temporada de Ronald Acuña

Si previo a la temporada del 2023 había alguna duda de lo que el venezolano Ronald Acuña era capaz de hacer en el terreno de juego , el jardinero se encargó de borrarla en una de las campañas más impresionantes en la historia del juego.

Como primer bate de los Bravos de Atlanta, Acuña lideró una tropa que apabulló a sus rivales con un bateo avasallante.

Y todo comenzó con Acuña, el hombre que lideró siete categorías ofensivas en la Liga Nacional y cinco en las Grandes Ligas completas.

Acuña pegó 41 cuadrangulares esta temporada y se convirtió en apenas el quinto pelotero en la historia en lograr el 40-40 (jonrones y robos), uniéndose a José Canseco, Barry Bonds, Alex Rodríguez y Alfonso Soriano.

Pero el nativo de La Guaira lo hizo en grande, ya que su cuadrangular 40 de la campaña el pasado 22 de septiembre lo combinó con las 60 bases robadas que ya tenía para esa fecha.

En la siguiente semana, Acuña no paró de producir y en la última fecha de la campaña regular, el domingo, llegó a los 70 robos, ampliando su marca inédita de velocidad y poder.

Si a eso le sumamos una línea porcentual de .337/.416/.596 y un OPS+ de 168, lo que tenemos es a un seguro ganador del premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Acuña alcanzó 383 bases, anotó 149 y acumuló 217 indiscutibles en los 159 partidos que jugó con los Bravos.

Este es el mismo pelotero que hace solo dos años se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha a la mitad de la temporada del 2021.

Ahora le toca demostrar todo ese potencial en los playoffs, donde los Bravos enfrentarán al que avance del choque entre los Marlins de Miami y los Filis de Filadelfia en la ronda de wild card.

Breves

Quedó muy feo el "relajo" con el tema del bate de Emilio Bonifacio. No se debe de jugar con la reputación de la gente, mucho menos con su trabajo... El dueño de los Padres le dio un voto de confianza a la cúpula del equipo, o sea, al gerente A.J. Preller y al dirigente Bob Melvin. En lo personal, no veo cómo sería posible que Melvin regrese... Los Marineros y los Cachorros resbalaron en la última semana y se quedaron fuera. Por eso la pelota es tan emocionante y no se compara con otro deporte.