¡Hey Jude!

Vestir la camiseta del Real Madrid es una de las cosas más importantes que le puede pasar a un futbolista a lo largo de su carrera profesional; también, forma parte del sueño de muchos niños y jóvenes durante sus años de etapa formativa en España y cualquier rincón del planeta. Como ocurre en el deporte de élite, solo unos pocos logran conseguirlo, hasta trascender con éxito y convertirse en figura en un espacio reservado a las leyendas.

A lo largo de su gloriosa historia, todas las generaciones del club de Chamartín han tenido el privilegio de gozar de esos ídolos que han contribuido con la construcción del gran palmarés del equipo: Di Stefano, Gento, Juanito, Raúl, Puskas, Butragueño, Iker Casillas, Cristiano Ronaldo, Zidane, Sergio Ramos, Benzema, Modric, Kroos... usted incluya a quien sienta que me pueda faltar.

En estos primeros años de la tercera década del siglo XXI, una generación de madridistas está siendo testigo de la irrupción de esa nueva estrella que, al parecer, marcará sus memorias para siempre. Se trata de Jude Victor William Bellingham, inglés de veinte años, sobre quien se está construyendo una nueva era en el Real Madrid.

Llegado este verano procedente del Dortmund, equipo alemán donde estuvo tres temporadas en las que marcó veinticuatro goles en ciento treinta y dos partidos, en apenas unos cuantos meses ha alcanzado cifras de estrella. El pasado sábado, lideró la victoria del equipo con dos tantos ante Osasuna, alcanzando un total de diez goles en sus primeros diez partidos, hito que antes solo lo habían logrado dos futbolistas: don Alfredo Di Stefano y Cristiano Ronaldo.

Este mediocentro, hoy convertido en la gran sensación del fútbol europeo, goza de habilidades técnicas que, además de las estadísticas alcanzadas, lo hacen un jugador diferente. En el plano defensivo tiene buen poder de recuperación, sabe entrar fuerte y adaptarse al esquema del doble pivote en caso de que se le requiera; ofensivamente hablando, tiene excelente regate, domina bien el último pase y claro, una extraordinaria definición.

La transición de este presente en el Real Madrid estaba necesitada de la presencia de una estrella de dimensiones colosales. No llegó Haaland, tampoco Mbappé, y me atrevería a decir que la mayoría de los fanáticos no tenía idea de que esa responsabilidad que implica cargarse semejante equipo en los hombros este joven inglés la estaría asumiendo a las mil maravillas.