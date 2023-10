Por ahí viene la pelota invernal dominicana

La temporada de béisbol invernal de la República Dominicana comienza este jueves, con los clásicos choques regionales a los que todos estamos acostumbrados: Licey vs Escogido; Gigantes vs Águilas y Toros vs Estrellas, pero esta campaña promete traer muchas, muchísimas novedades.

Primero están las nuevas reglas, copiadas de Grandes Ligas, como son el reloj, las bases más grandes, la prohibición de los shifts defensivos, entre otras cosas más.

Pero los múltiples cambios de camisetas entre algunas de las principales figuras de los últimos tiempos llamarán mucho la atención.

Será la primera temporada luego de aplicarse la agencia libre, una que vio a muchos jugadores cambiar de organización, como Junior Lake (Escogido), Esmil Rogers y Yermín Mercedes (Toros), Radhamés Liz y Danny Santana (Licey), Starlin Castro y Richelson Peña (Águilas).

Algunos de estos movimientos podrían ayudar a cambiar el balance de poder de la liga, que también vio aumentar radicalmente sus nóminas con dicho proceso.

La intensidad del juego será similar a la de años anteriores, mientras algunos gerentes tendrán la presión de demostrar que sus inversiones en la temporada muerta rendirán frutos.

Pero a unas 24 horas de comenzar la pelota invernal, de lo que no cabe duda alguna, es que llegó el momento del gozo exagerado por casi cuatro meses de un país que vive y respira pelota, no béisbol, pelota.

La Lidom ha innovado en muchos sentidos, toca ahora augurarles mucho éxito.

La representación del país

Los jugadores de baloncesto del país deben revisar los reglamentos que rigen los torneos del país y a qué se obligan.

El artículo 14.7 del Reglamento Nacional de Competencia establece que un jugador que se niega a formar parte de la selección, puede ser suspendido por un año de todos los torneos nacionales.

Alguien debe pasarle el dato a Juan Guerrero, de San Carlos, por aquello de los Panam 2023.