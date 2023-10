Hoy se canta play ball de un torneo menstruación

"Cuando hay dinero y tragos, hay amistades por montón, pero cuando estás enfermo o con problemas esas amistades no existen" Anónimo “

El campeonato de béisbol otoño-invernal de 2023-2024, en su edición 70 se pone en marcha hoy con la celebración de tres partidos en Santo Domingo, Santiago y San Pedro de Macorís dando inicio a la "Era del Reloj". La inauguración oficial está dedicada a la comunicadora Onfalia Morillo y se disputará la Copa Banreservas.

El estadio Quisqueya-Juan Marichal, será el escenario donde los actuales campeones nacionales y del Caribe, los Tigres del Licey (El Glorioso) de Matilde Dargam recibirá a los Leones del Escogido, a partir de las 7:45 de la noche, para dar inicio al City Champ.

¿Cuál equipo será el dueño de la copa Banreservas?

La realidad es que a horas de cantarse ¡Play Ball!, los equipos todavía no tienen definidos los puntos claves de sus rosters, además los jugadores nativos e importados que salen hoy al terreno, no serán los mismos el 19 de noviembre, el 19 de diciembre y mucho menos el 19 de enero. Jugamos un torneo menstruación donde cada juego es tinto en sangre.

Pero y aquí si se aplica esa muletilla, no tenemos dudas, que de los seis clubes salen hoy con aspiraciones de campeones, cuatro pasarán al Todos Contra Todos y mi escogencia sería Licey, Escogido, Aguilas y Gigantes.

Los equipos con más temporadas sin ganar: Leones del Escogido, 7 (2015-16); Estrellas Orientales, 4 (2018-19); Toros del Este, 3 (2019-20); Águilas Cibaeñas, 2 (2020-21); Gigantes del Cibao, 1 (2021-22) y Tigres del Licey, 0 (2022-23).

Bueno, como diría Tuto Mota, el reloj no ha comenzado a marcar la ruta, la bola todavía no está en juego y de entrada ya comenzó el llanto y los piques de los fanáticos, por lo tarde que han llegado los abonos. Ese malestar no tiene excusas. Para el primer juego de Águilas-Licey el lamento será el Mercado Informal.

Otro punto que lamentamos es la del colega Rolling Fermín, desvinculado de la transmisión de las Águilas Cibaeñas, siendo "El Pequeño" un auténtico aguilucho. Darle la bienvenida a Carlos José Lugo que estará en la transmisión gigante.

Quiero excusarme con el licenciado Vitelio Mejía, presidente de Lidom y el colega Satosky Terrero, director de prensa, por no poder asistir a la entrega de un carnet dorado para presenciar la pelota, pero motivos de salud me lo impidieron. De todas maneras, gracias por la distinción.

Un día como hoy 1990: En la inauguración del campeonato 1990-91, en el Estadio Quisqueya, los Tigres de Licey derrotan 8x1 a las Águilas Cibaeñas. Ganò: Vladimir Pérez. Perdió: Manuel Furcal. Los bates del Licey que se hicieron sentir en la victoria fueron Braulio Castillo y Silvestre Campusano que conectaron triple y sencillo.





1996: Por tercer año consecutivo, un miembro de los Dodgers de Los Ángeles es nombrado Novato del Año. Raúl Mondesí, al igual que la elección del año pasado, Mike Piazza, es una elección unánime. El veloz jardinero dominicano bateó .306 con 16 jonrones y 16 asistencias .



2001: Los Leones del Escogido venció 6-4 al Licey, logrando Julio Santana la victoria y José Rijo el revés.



2005: Los Leones del Escogido dominan 6-5 al Licey donde Ángel Peña se fue de 4-4.



2012: El relevista de Tampa Bay, Fernando Rodney, gana el premio al Jugador Regreso del Año de la Liga Americana.