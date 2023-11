Un inesperado líder del fútbol español

Terminada la jornada trece en España, la tabla de clasificación nos indica que el Girona FC es, con treinta y cuatro puntos, el líder en solitario de La Liga. Por el momento es una grata sorpresa que de hecho ya se está prolongando en el tiempo, pareciendo ser cosa seria. A las puertas del final de la primera vuelta del campeonato, además de ir primeros, es el equipo que más goles ha convertido.

Hace veinte años que no veíamos a estas alturas a nadie que no fuera Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid en lo más alto de la tabla. Sería muy injusto atribuirle este presente que vive el club catalán solo a la suerte, que es necesaria sí, que juega un papel importante, también, pero es que estamos hablando de un plantel que se ha destacado por un juego llamativo, que propone, que sale a buscar el resultado, llámese cómo se llame el rival, sin importar el estadio.

El trabajo que hay detrás es notorio. Míchel, su entrenador, se ha caracterizado a lo largo de su carrera por imprimirle a sus equipos dinamismo y velocidad, algo que han sabido plasmar muy bien los jugadores de este Girona, sumado en esta ocasión a una defensa que ha respondido con solidez.

He podido escuchar, para restar un poco de mérito a lo que se va gestando, que todo se debe y es gracias a que el Girona es parte del City Football Group (CFG). No obstante la contribución económica y logística, esto no le resta trascendencia al buen fútbol que, de manera constante, semana tras semana, estamos siendo testigos.

En su último encuentro del pasado sábado, sacaron tres puntos de un partido complicado en Vallecas. Remontaron un partido que arrancaron perdiendo ante un Rayo que venía en buena racha, pero que pudieron superar gracias a los goles de Savinho, un brasileño de diecinueve años ya en la mira de los grandes equipos europeos, y del ucraniano Artmen Dovbyk, quien junto con su compatriota Viktor Tisgankov, están llamados a suplir la baja en el ataque que dejó el argentino Valentín Castellanos.

Hasta acá, la pregunta que se hace toda la gente del fútbol es, si este equipo tiene la capacidad para mantenerse donde está, peleando el liderato, soportando la presión de los poderosos habituales. Siendo muy temprano aún para responder a eso, nos queda seguir entreteniéndonos con este ´intruso´ que, por lo pronto, lo está haciendo mucho más que bien.