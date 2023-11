No olvidemos a New York, pero recordemos a Greg Brock

"Las únicas cosas que siempre se prefieren dobles y un chin más... son los besos y el whisky..." Anónimo “

Los jugadores de los Tigres del Licey y su mánager José Offerman, no son culpables de haber perdido la serie de fogueo Titanes del Caribe, que con gran respaldo de la diáspora concluyó ayer en el Citi Field, de la Gran Manzana.

Los jugadores del Licey no accionaron al ciento por ciento porque la serie tuvo un fallo de origen, los resultados no eran válidos para el standing del torneo Onfalia Morillo y eso lo hizo saber su capitán Emilio Bonifacio, cuando dijo que la serie no tenía ni pies ni cabeza y por eso no hizo el viaje.

Si tenemos que ubicar un culpable, gradúen la mira del fusil hacia los organizadores del evento que aceptaron celebrar un evento sin finalidad competitiva, un sancocho sin carne y sin el picante de la rivalidad de estos dos titanes. Sin embargo, el espectáculo beisbolístico demostró que los dominicanos tenemos como pasión principal los bates, guantes y la pelota. Y en lo musical con Fernando Villalona en pie, ahí es que somos duros de aguantar.

No olvidemos como el Águila degradó a "Modo Gatito" al Bengalés, pero recordemos hoy la hazaña de Greg Brock, de batear de 5-5, con 3 jonrones, de la cual se cumplen hoy 42 años.

En el campeonato 1981-82, los Tigres tenían en nómina a refuerzos del calibre de Greg Brock, 1B; Mike Scioscia, C; Jerry Dybzinski, SS; Mickey Hatcher, OF; Paul Householder, OF, los lanzadores Dave Stewart, Charlie Liebrandt, Ted Power, Lee Smith, Rickey Wright, Rick Rodas y Steve Shirley.

Esa pléyade de refuerzos fueron despachados por Monchín Pichardo, presidente del club Atlético Licey, al no ponerse de acuerdo con el presidente de la Liga de Béisbol, licenciado Manfredo Moore, sobre puntos estatutarios de los reglamentos del campeonato.

El 13 de noviembre de 1981, Greg Brock se fue de cinco-cinco, con tres jonrones, y remolcó 8 carreras, en un juego donde las Águilas ganaron 12-8, con la que igualó la marca de más jonrones en un partido, convirtiéndose en el primer importado que logra esa hazaña, imponiendo además el récord de más carreras empujadas en un partido. Alcanzó quince bases para imponer otra marca.

¿Cómo bateó Greg Brock?: Primer episodio, hit remolcador a José de León. Cuarto inning, jonrón a José de León. Sexto inning, jonrón a De León. Séptimo episodio, jonrón bases llenas a Kevin Hackey y en el noveno, doble impulsador a Randy Martz.

¿Qué pitcher detuvo el tsunami Brock?: El 15 de noviembre, en el estadio Quisqueya, en un enfrentamiento de los eternos rivales Licey y Escogido, subió a la lomita por los melenudos Oscar Brito, y en el primer turno dominó a Greg Brock con plegaria al bosque central, para ponerle fin a la seguidilla de nueve hits en fila india.

Los Leones se alzaron con la victoria por la vía de la blanqueada 7-0, y Brock ligó un hit en cuatro citas en el pentágono

Un día como hoy 1958: El alcalde Robert Wagner de Nueva York anuncia planes preliminares para una tercera liga de béisbol. El presidente William Shea, de lo que se convertirá en la Liga Continental, dice que es evidente que la Liga Nacional ignorará a la ciudad de Nueva York. Insinúa que la nueva liga tendrá libertad para atacar a las plantillas de las grandes ligas.





1974: Bruce Bochte, en la victoria de los Tigres del Licey 8x0 a las Aguilas Cibaeñas, dispara jonrón, doble y dos sencillos y remolca 7 carreras para empatar la marca nacional impuesta por Bert –El Bárbaro- Haas (TL), en 1952. Charlie Hough se anotó la victoria.



1986: Rufino Linares, Leones del Escogido, llega a 1,001 turnos con 304 hits de por vida.



1986: Herm Winningham, de los Leones del Escogido en un encuentro en que los rojos vencieron 9-7 a las Estrellas Orientales y empata la marca nacional que estaba en poder de Pedro González (TL).



1988: Miguel Diloné dispara el hit 822 de por vida en el noveno episodio, en una victoria de las Águilas 7-0 sobre el Escogido.



2022: Los Tigres del Licey derrotan 6x1 a los Leones del Escogido. Los Leones no han ganado en este torneo dos juegos en línea. Steve Moyers fue el pitcher ganador 3-0. Licey domina City Champ 5-0 para alegría de Matilde Dargam. Stewart Berroa (LE) disparó primer hit en la Lidom.