La serie Titanes del Caribe y el futuro de Lidom

Pese a todos los cuestionamientos por el clima a mediados de noviembre, y otros que aparecieron en el medio, la serie Titanes del Caribe, que celebraron Águilas Cibaeñas y Tigres del Licey en el Citi Field de la ciudad de Nueva York fue un éxito rotundo.

Más de 90 mil personas hicieron acto de presencia al parque de Queens y llevaron toda la alegría de la pelota invernal a la Gran Manzana... y de qué manera.

En materia económica, el éxito fue mayúsculo y para todas las partes.

De acuerdo a Félix Cabrera, el empresario que dio la cara sobre el montaje de los tres partidos, los costos rondaron los US$7-8 millones.

Solo en boletas, se estima que se recaudaron más de US$9 millones, sin hablar de ingresos por venta de publicidad, mercadeo, cantina, camisetas, etc, etc y muchos otros etc.

¿Que mucha gente, incluyendo jugadores y hasta dirigentes, objetó que los partidos no tuvieran valor para el calendario oficial?

Los torneos dentro de las temporadas se han convertido en moda y novedad para explotar nuevos nichos de generar ingresos.

Pueden preguntarle a la Liga de España, que tiene años celebrando la llamada Copa del Rey, o la NBA, con las "copas" que inauguran esta temporada.

Hay que darle el crédito que se merece el presidente de Lidom, Vitelio Mejía, que impulsó ferozmente la serie, así como a los equipos por haber asimilado lo que la misma significaba tanto para la diáspora como para el futuro de la liga en sentido general.

Pero también a Fenapepro y a su presidente, Erick Almonte, por poner a los jugadores en sintonía y dejar las cosas como se debía.

¿Que hay espacio para mejorar? Claro que sí, pero en un fin de semana, se jugaron tres partidos que movieron más gente de la que Lidom puede tardar hasta 10 días para mover en sus condiciones normales.

Cuando se pensaba que había poco espacio para innovar en materia de pelota invernal, se encontró algo que apuesta darle una nueva vida.

Y por ahí ya se habla de la posibilidad de comenzar o jugar algunos partidos del Round Robin en el Marlins Park, de Miami, en un futuro no muy lejano. Creo que Lidom está viviendo momentos muy interesantes.