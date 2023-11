Las Águilas Cibaeñas están por hacer su nido final en el sótano

"Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo" Alexei Tolstoi “

Algunos seguidores de las Águilas Cibaeñas podrían proclamar hoy que "no cunda el pánico" alegando lo joven del torneo y los tres juegos de exhibición ganados en New York, pero por si las moscas y el dengue que se vayan preparando para apretar el "botón de los memes" en caso de seguir jugando por debajo de .500 esta semana.

Las Aguilas Cibaeñas llegaron anoche al Estadio Quisqueya para enfrentar a los Tigres del Licey, con récord de 5 ganados y 14 perdidos y 9 derrotas en línea, ocupando la última posición del torneo Onfalia Morillo y cada día se alejan más y más de la importante cuarta posición que ocupan los Toros del Este con 10-11.

Desde que se estableció este formato de 50 juegos hemos planteado que el equipo que para esta fecha no esté jugando para .500 se le hará difícil clasificar. Con 31 juegos pendientes, el colectivo cibaeño para terminar con porcentaje de .500 tendría que jugar para cerrar con 20-11 que no es una carrera en terreno favorable y esos obstáculos que tienen delante las Aguilas no los salta ni Félix Sánchez en su mejor época.

Y ese mal de fondo de las Águilas no viene desde ahora, el 15 de enero del 2015, mi dilecto amigo el doctor Negro Veras lo planteó con claridad meridiana: "Si hacemos un estudio desapasionado del camino transitado en los últimos años por las Águilas Cibaeñas, llegamos a la clara conclusión de que algo funciona mal en el equipo, y esta calamidad no está en el "dugout" o, en su momento, en el terreno de juego"...Más claro...ni el agua.

Desde la temporada 2018-19 los Tigres del Licey tienen el impresionante registro, el dominio imponente sobre el equipo mamey de 33-16 y de por vida 492-483.

Y como buen Dalì en la pintura, el doctor Negro Veras dibujó el cuadro en el 2015: "Las santiagueras y santiagueros, que queremos a Santiago, debemos de ver en el deterioro del equipo de las Águilas Cibaeñas, la expresión de algo más profundo que no se limita a lo deportivo. La gravedad, la infección en el conjunto cibaeño debe mover las fibras cívicas, sensibles y de decencia del conglomerado cibaeño".

Un día como hoy 1971: Manuel Mota, Tigres del Licey, conecta un single en el sexto episodio al lanzador Dick Tidrow, Estrellas Orientales el único hit que permitió el serpentinero oriental en su blanqueada 1x0.

1974: Elvio –El Mulito- Jiménez disparó un doble con las bases llenas en la séptima entrada para que el Licey derrotara 4-1 a las Estrellas de Oriente. Jesús Rojas Alou disparó doble y sencillo.

1987: Los Caimanes del Sur, con excelente labor monticular de Mélido Pérez quien permitió una carrera limpia en ocho entradas, derrotaron 2-1 a las Estrellas de Oriente en San Cristóbal. Freddy Machuca, con un sencillo en el octavo episodio con dos outs, remolcó a Darryl Hamilton con la carrera del triunfo.

1999:, José Jiménez, pitcher de los Cardenales de San Luis, es cambiado junto a Manny Aybar, Rick Croushone y Brett Buttler a los Rockies de Colorado por los pitchers Darryl Kile, Dave Veres y Luther Hackman.

2004: Vladimir Guerrero, la Tormenta de Don Gregorio, es electo Más Valioso de la Liga Americana.

2011: En un partido entre los Leones del Escogido y las Águilas Cibaeñas, en el Estadio Cibao, Mendy López conecta su cuadrangular número 61 frente a los lanzamientos del zurdo norteamericano John Gaub. El turno de Mendy fue el 1,334 en 400 partidos en su carrera en la Liga Dominicana, para una frecuencia de 1 H4 por cada 22.14 turnos. Con este jonrón Mendy sobrepasó las marcas de Félix José (60), Rico Carty (59), Guillermo García (51) y Winston "Chilote" Llenas (50). El partido finalizó 3 carreras a 2 a favor del Escogido.