El "toque de sacrificio": una estrategia controversial

"La grandeza del hombre radica en su poder de pensamiento" Blaise Pascal “

Hemos visto en el campeonato Onfalia Morillo que el "toque de sacrificio" está al último "guay" de la moda, por los modistos de dirección Fernando Tatis (EO) y José Offerman (TL) y aunque sus decisiones no las comparto, las respeto.

Si bien es cierto, que la gran mayoría de los mánagers, no importa si son de China, Estados Unidos, Japón o de este solar con luz de mercurio, dirigen cuidándose de las críticas, y quizás ese postulado tiene mucho peso, a la hora de los resultados. Pero el exceso de dulce empalaga y activa la diabetes.

Según la ley de las probabilidades, los mánagers, toman decisiones basadas en las estadísticas, olvidando que este elemento son como los bikinis que enseñan bastante, pero no todo. Todavía la Inteligencia Artificial no ha inventado un aparatico para evaluar y medir el "joceo" del pelotero, su coraje y su intuición. El béisbol es de humanos, no de números y "quitarle" el bate a un jugador es una decisión difícil.

Hemos visto en varias ocasiones que en el primer episodio, se ha ordenado un toque de sacrificio, porque dizque el que anota la primera carrera gana el 40% de sus juegos. Lo correcto es decir que el ciento por ciento de los juegos se gana porque se anotaron más carreras que el contrario, no porque se anotara antes.

Además, ¿quién puede saber si el juego terminará 1-0 ó 12-3?

Se ha demostrado que es más fácil anotar de primera sin out que desde segunda con un out. Si el primer bate se embasa, y usted sacrifica al segundo, además de dar un out, le quita el bate a dos bateadores. Si el segundo toca y mueve el corredor a segunda, el mánager contrario puede dar base intencional al tercero, generalmente el mejor bateador de la alineación y la defensa se prepara para un doble play. No se puede andar regalando ese activo que es el único capital seguro en el béisbol los 27 outs a que tiene derecho cada equipo.

Un día como hoy 1974: Silvano Quezada, Estrellas Orientanles blanqueó 1x0 a los Leones del Escogido. La carrera fue un jonrón de Larry Melbourne en el séptimo a Santo Alcalá. Ese triunfo fue el número 100 para Hubb Kittle en la Liga Dominicana como mánager.

1992: Miguel Diloné debuta como mánager y bateador designado de las Águilas Cibaeñas, y logra la victoria 10x5 sobre los Toros.

1993: El Escogido, apoyado en el bate de Trent Hubbard que bateó de 4-4 y José Oliva jonrón con las bases llenas, derrota 11-3 a las Estrellas.

1996: Las Águilas del Cibao apabullan 12-0 al Licey. Domingo Martínez, Miguel Tejada y Patricio Claudio encabezaron el ataque.

2000: Los tres partidos programados en la cartelera del béisbol profesional dominicano fueron televisados por primera vez de manera simultánea. La primera transmisión televisiva de un partido de la pelota nuestra fue en el verano de 1952.

2002: El Escogido, con José Lima en la lomita, blanquea 6-0 al Licey.

2019: Brian O´Grady disparó un jonrón y terminó con cuatro carreras empujadas para conducir a las Águilas Cibaeñas a una victoria 8-2 sobre los Tigres del Licey en el Estadio Cibao. Las Águilas habían perdido cuatro en línea luego de ganar por última vez el pasado 10 de noviembre 6-4 sobre los Gigantes de Cibao.