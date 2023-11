¿Fernando Tatis quiso decir eso en serio?

El dirigente de las Estrellas Orientales, Fernando Tatis, sorprendió al mundo cuando dijo hace unas cuantas semanas que su vástago, Fernando Tatis Jr., tenía el permiso de jugar 20 partidos en la temporada de béisbol invernal de la República Dominicana.

Y el martes volvió a sorprender al mundo cuando le dijo a Nathanael Pérez que su hijo jugaría en el campo corto en la temporada invernal.

Todos sabemos que Tatis Jr. fue movido a los jardines por los Padres de San Diego de manera definitiva luego de someterlo a dos operaciones en el 2022, una en el hombro y otra en la muñeca fracturada durante un accidente de motocicleta.

Y más sorpresa es que luego de Tatis Jr. ganar el Guante de Oro en el jardín derecho y el Guante de Platino de la Liga Nacional, Tatis padre señale que su hijo es torpedero y que allí jugaría con el equipo de San Pedro de Macorís.

"Esa es su posición, shortstop (campo corto), va a venir a jugar shortstop, ehhh... todo depende de lo que él quiera hacer, si quiere jugar right field va a jugar right field, si quiere jugar shortstop va a jugar shortstop", dijo el capataz verde al subeditor deportivo de Diario Libre.

Puedo pecar de ignorancia, o no saber algo que ya sabe Tatis padre, pero no me parece que los Padres hayan movido a Tatis Jr. al jardín derecho de manera temporal.

En lo particular, si hubiera sido mí decisión, yo no movía a Tatis Jr. a los jardines, porque él ya era demasiado bueno jugando en la posición número seis, pero la gerencia de San Diego entendió otra cosa.

Los únicos con capacidad de moverlo, y se ganaron el derecho a hacerlo al firmarlo por US$340 millones, son los Padres.

Puede ser cierto que Tatis padre creara a Tatis Jr. y que lo convirtiera en el pelotero que hoy es, pero ya el hijo le pertenece a una organización de Grandes Ligas que es la que tiene la palabra final en ese sentido.

Ahora, ya sea jugando en el jardín derecho, como torpedero o en cualquier otro sitio que se decida, que Fernando Tatis Jr. juegue en la pelota dominicana es un verdadero lujo, que debe agradecerse y disfrutarse.

Ojalá la fecha llegue pronto, tomando en cuenta que se rumora que para el 5 de diciembre el "bebo" va estar uniformado por tercera vez en su carrera con las Estrellas Orientales. Sin lugar a dudas, eso hay que verlo.