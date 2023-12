¿Por qué votaría por Fernando Tatis para Manager del Año?

""Cuanto más difícil sea el conflicto, más glorioso es el triunfo"" Thomas Paine “

Para mi, y es una selección muy personal, no como "Parami" aquel famoso jabón de baño de la década del `50, dejo claro y foliado que no selecciono el Manager del Año porque su equipo termine en el primer lugar.



En este campeonato 2023-24 si la votación para el Manager del Año fuera hoy lo haría por Fernando Tatis, de las Estrellas Orientales.

¿Por qué Fernando Tatis?

Considero que es un buen manager, y lo digo porque en este país donde todo el mundo cree que sabe cómo dirigir un juego, cuando la misión no es tan fácil como comerse un "domplin".

Para ser un buen manager hay que estar bien preparado y pasar mucho tiempo alimentándose con sus coaches y haciendo un esquema diferente para cada juego.

El buen manager, desde mi óptica, debe tener una buena comunicación con sus jugadores, sentarse con ellos si es necesario, y conocer si hay algún problema.

El buen manager también tiene que ser capaz de lidiar con los medios, la gerencia, los dueños, hay muchas variables involucradas para ser un buen capataz. No se trata sólo de victorias y derrotas, porque mucho depende de los jugadores que tengas a disposiciòn. Si tienes buenos jugadores, suele ser mucho más fácil armar una alineación balanceada.

La estrategia de la mayoría de los managers es similar, y un punto clave es cómo manejan al cuerpo de lanzadores y cómo mueven el bullpen en el octavo y noveno episodio.

El reportero hoy investiga poco antes de cada juego, no se informa quién está o no en el roster que le tocarà dirigir ese día, cómo está el estado anímico de los jugadores, cuál está lesionado, cuántos pitcheos hará el abridor, etc.

Si el manager hace un movimiento en el bullpen algo ortodoxo o diferente el manager es cuestionado de inmediato. No investigamos, pero obviamente había algo involucrado que les hizo hacerlo de una manera poco convencional. La mayoría de la gente no lo sabe, no lo entiende o no le importa.

Al jugador lo premiamos con aplausos cuando se gana, pero cuando el equipo pierde el mànager la paga con las criticas.

Hay maneras de analizar resultados y evaluar a los managers desde afuera, pero no estoy tan seguro de que se puedan sacar conclusiones definitivas sobre qué dirigente hizo el mejor trabajo por eso votaría por Fernando Tatis.

UN DIA COMO HOY

1946: Nace en Mao, Pedro Borbón. Firmó con San Luis en 1964.

1964: Fallece en Santiago el deportista Luis Ernesto Rodríguez (Burrulote).

1975: Winston –Chilote- Llenas fletó jonrón decisivo, su número 40 de por vida y las Aguilas Cibaeñas dejaron tendidos en el terreno a los Tigres del Licey 3x2 en partido que se extendió a trece episodios en el Estadio Cibao.

1975: En el Estadio Quisqueya las Estrellas Orientales se impusieron 7x5 a los Leones del Escogido en un juego extendido a once episodios donde se distingue el guardabosque Wilbur Howard que dispara cinco hits, todos sencillos, en seis turnos. Fue el segundo partido de torneo en el que Howard lograba conectar cinco inatrapables.

1981: Rafael –El Gallo- Batista jugó su partido 834 de por vida superando a Winston Llenas en la lista de todos los tiempos.

1998: Guillermo García es adquirido por los Marlins desde Cincinnati por Manuel Barrios.