¿Merece Felipe Rojas Alou un puesto en el salón de la inmortalidad en Cooperstown?

"Un héroe es un individuo común que encuentra fuerza para perseverar y soportar a pesar de los obstáculos" Christopher Reeve “

El exmánager de Grandes Ligas Jim Leyland fue elegido al Salón de la Fama del Béisbol por el Comité de No Jugadores de la Era Contemporánea del Béisbol y yo me pregunto, como Oscar Medina en "Hoy Mismo", si Felipe Rojas Alou no merece la inmortalidad en templo de Cooperstown.

La mancha más grande en la historia del béisbol fue la barrera racial que impidió que las minorías ingresaran al juego, y es una mancha, no la de Anthony Ríos, que todavía es visible en muchos frentes, particularmente entre los grupos de propietarios y el personal de la oficina principal.

El progreso de cualquier grupo social, consiste en corregir errores, algunos más colosales que otros, y sobre esta base, es hora (de hecho, hace mucho tiempo) de incorporar a Felipe Alou al Salón de la Fama en su calidad de manager-jugador.

Si bien Alou no calificaría basándose únicamente en su tiempo dirigiendo en las Grandes Ligas donde tuvo marca de 1,033-1,021 en 14 temporadas, la 62da mayor cantidad de victorias en la historia, debería ser reconocido por más de sus 10 años como timonel de los Expos y cuatro con los Gigantes.

A Felipe Alou no se le dio la oportunidad que probablemente tendría ahora en una etapa temprana de su vida. Enfrentó discriminación como hombre negro y como latino. Las Grandes Ligas no estaban preparadas para empoderarlo durante sus primeros 17 años en la organización de los Expos de Montreal.

Finalmente, en 1992, Alou se convirtió en el primer hijo de la Patria de Duarte en conseguir a los 57 años de edad un puesto como mánager de Grandes Ligas.

Felipe, el mayor de la trilogía de Haina, tiene una historia que merece contarse en el Salón de la Fama.

En el mundo actual, con la mente beisbolera de Alou, sus habilidades para enseñar, su amplia experiencia y su personalidad contagiosa, uno espera que tenga la oportunidad que por ahora se le ha negado.

Su carrera como jugador de 17 años terminó en 1974 cuando tenía 39 años y fue ignorado en su único año en la boleta de jugador del Salón de la Fama (1980) y no ha recibido ningún reconocimiento en ningún comité de veteranos, que considera a los managers, árbitros y ejecutivos junto con los jugadores ignorados en la boleta de los escritores de béisbol.

¿Por qué a Felipe Alou no se le mide con la misma vara que hizo con Joe Torre?

Joe Torre fue admitido como mánager, pero también se le consideraron sus 18 años como jugador.

Lo que ayuda a la candidatura de Alou, es uno de sólo tres dirigentes con 2.000 hits, 200 jonrones y 1.000 victorias, los otros dos son miembros del Salón de la Fama: Joe Torre y Frank Robinson.

Felipe fue un jugador destacado y esperó su momento en las ligas menores para tener su oportunidad a los 57 años, que lo convirtió en el mánager latino más exitoso.

Alou dirigió 1.636 partidos de ligas menores e innumerables partidos de ligas invernales en América Latina, comenzando cuando tenía 20 años cuando era jugador-manager y ganó campeonatos en Venezuela y República Dominicana.

Si no hubiera tenido que pasar por el inmerecido e injusto bloqueo de la pantalla de negros y latinos y hubiera tenido una oportunidad cuando tenía poco más de 40 años, sin peros y sin quizás habría duplicado su total de victorias y otros méritos para lograr un boleto seguro a Cooperstown, pero en este momento con Felipe Rojas Alou veo una muestra de discriminación, porque si es por méritos acumulados los tiene todos.

Un día como hoy 1960: Un grupo encabezado por la estrella de cine Gene Autry y la ex estrella del fútbol americano Bob Reynolds recibe la nueva franquicia de la Liga Americana de los Angelinos de Los Ángeles.

1983: Miguel Diloné se estafa su base 300 de por vida en la victoria 1x0 de las Águilas Cibaeñas sobre los Caimanes del Sur.

1984: Los Medias Blancas cambian al ganador del premio Cy Young de la Liga Americana en 1983, LaMarr Hoyt, y a dos jugadores de ligas menores a los Padres por el lanzador Tim Lollar, el utility Luis Salazar y los jugadores de ligas menores Ozzie Guillén y Bill Long. Guillén ganará el premio al Novato del Año de la Liga Americana en 1985.

1989: Los Mets cambian al relevista Randy Myers a los Rojos por su colega cerrador John Franco. Mientras tanto, en Cleveland, Joe Carter es enviado por los Indios a San Diego a cambio de Chris James, Sandy Alomar y Carlos Baerga, y el cerrador agente libre Jeff Reardon firma con los Medias Rojas de Boston.

1997: Los Gigantes del Cibao se imponen 4x2 a las Estrellas Orientales, donde Efraín Valdez logra su victoria 40 de por vida.

2022: Jorge -Aquamán- Alfaro, Tigres del Licey, dispara hit al prado derecho para remolcar la carrera que le dio a su equipo la victoria 2x1 sobre las Águilas Cibaeñas. Licey domina serie particular 5-4.