Jairo Asencio no falló, el crédito es para los Gigantes del Cibao

Jairo Asencio es un cerrador de dominio incuestionable en la Liga Dominicana con los Tigres de Licey y el martes no falló en su misión, lo correcto es que debemos reconocer la gallardía de los Gigantes del Cibao que sellaron el triunfo viniendo desde abajo en el noveno.

Jairo Asencio, sin quizás y sin tener que llevar su analítica de desempeño al laboratorio, es el mejor cerrador de todos los tiempos en la Liga Dominicana, aunque tal vez algunos estén de acuerdo con nosotros y dejen abierto un espacio a la duda en una comparación con otros cerradores de la estirpe de Ramón Arturo Peña, Darío Veras, Julio Mañón, José Vargas, pero ningún otro pitcher ha llegado a 165 rescates.

Jairo Asencio comenzó lanzando en el 2008 con los Toros del Este con el nombre de Luis Valdez, hoy es el líder de todos los tiempos con un registro que tiene etiqueta de irrompible.

Jairo, llegó a los Tigres del Licey vía cambio desde los Toros en el 2013 junto a D´Angelo Jiménez por Donell Linares, Juan Ciriaco y Simón Castro.

Es importante conocer que, en el béisbol, un lanzador de cierre, conocido como cerrador, es un lanzador de relevo que se especializa en conseguir los outs finales en un juego cerrado cuando su equipo está liderando. El papel suele asignarse al mejor relevista de un equipo.

Antes de la década de 1990, a los lanzadores que desempeñaban funciones similares se les llamaba bombero, relevista bajo y taponero. Un pequeño número de cerradores han ganado el premio Cy Young.

El cerrador está designado para lanzar los últimos outs de los juegos cuando su equipo lidera por un margen de tres carreras o menos. Rara vez entra un cerrador con su equipo perdiendo o empatado. La efectividad de un cerrador se ha medido tradicionalmente por el salvamento, una estadística oficial de la Major League Baseball (MLB) desde 1969. Con el tiempo, los cerradores se han convertido en especialistas de una entrada que normalmente entran al comienzo de la novena en situaciones de salvamento. La presión de los últimos tres outs del juego suele citarse por la importancia atribuida a la novena entrada.

En el libro ¿Cómo jugar los porcentajes en el béisbol?, Tom Tango escribió que tenía más valor que el relevista as entrara en la octava entrada con una ventaja de una o dos carreras en lugar de la novena con una ventaja de tres carreras.

El ex manager de los Orioles de Baltimore, Johnny Oates, le dijo una vez a Jerome Holtzman, el inventor de la estadística de salvamentos, que él creó al lanzador de la novena entrada al inventar el salvamento. Holtzman no estuvo de acuerdo, diciendo que fueron los managers los responsables de no traer a su mejor relevista cuando el juego estaba en la línea en la séptima u octava entrada, lo que había sido la práctica en el pasado. Señaló que el uso de cerradores por parte de los mánagers puede "abusar del salvamento, para favorecer al cerrador".

Aplique esa teoría a cualquier cerrador del circuito y sea usted su propio jurado.

Un día como hoy 1948: Guillermo –Catarey- Estrella, Bienvenido –Bell- Arias, Manuel –Manolete- Cáceres y Elías Frías, conectaron cuadrangulares y la selección de República Dominicana obtiene su quinta victoria consecutiva en la Décima Serie Mundial de Béisbol Amateur al blanquear 11×0 a Guatemala con despiadado ataque de 17 incogibles, incluyendo estos cuatro vuelacercas. El santiagués Sijo Delmonte y Consuegra lanzó los primeros cinco episodios sin permitir hits, antes de ser relevado por el zurdo Popón López. La justa se celebrò en Managua, Nicaragua.

1955: Osvaldo –El Orégano- Virgil, antesalista montecristeño que originalmente había firmado para accionar con las Águilas Cibaeñas, jugando para los Indios de Mayagüez, disparó tres cuadrangulares consecutivos para guiar a los indígenas a una victoria 12×5 sobre los Criollos de Caguas en partido de pretemporada de la liga de béisbol invernal puertorriqueña.

1957: Dick –El Peje Cajón- Stuart, inicialista de las Águilas Cibaeñas, le conecta a Ray Rippelmeyer su dècimo jonrón de la temporada para imponer una marca en el beisbol invernal, al superar los nueve conectados por Willie Kirkland en la campaña 1955-56, el batazo de Stuart fue decisivo para darle triunfo a la tropa cibaeña una carrera por cero sobre las Estrellas Orientales en el estadio Quisqueya. En la pelota de verano Pedro Fomental pegó 13 en 1951, Alonzo Perry despacho 11 en 1952 y repitió esta cantidad en 1953 y Bob Thurman lidero con 11 en 1954.



1973: Felipe Rojas Alou es negociado por los Expos de Montreal a los Cerveceros de Milwaukee.



1995: Los Leones del Escogido derrotan 7-6 al Licey done Neifi Pérez y José Oliva marcaron el ritmo ofensivo.



1996: Moisés Alou llega a los Marlins desde Montreal a través de la agencia libre.