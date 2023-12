¿Necesitan los Yankees a Juan Soto por un año?

""Quise cambiar al mundo y nada cambió. Cambié yo y cambió todo"" Anónimo “

Llegó Juan Soto a los Yankees de New York y la pregunta se cae de la mata: ¿Mantendrán los Bombarderos del Bronx al dominicano por varios años antes de que caiga el telón al final de la temporada del 2024?

El libreto está escrito por su agente Scott Boras y al final del último out de la Serie Mundial del 2024, Juan Soto si no ha logrado los dólares a que aspira será colocado en la vitrina del mercado de agentes libres.

No hay que ser un mago para ver en la bola de cristal que Juan Soto le dará un tremendo poder a esa alineación junto a Aaron Judge y eso tiene su precio. Soto ha demostrado ser capaz de transformar una alineación por sí solo y podría brindarles a los Yankees exactamente lo que necesitan para hacer su plantilla más estable y equilibrada con aroma a postemporada.

Soto acaba de cumplir 25 años y es un bateador zurdo que deseaba volver a jugar béisbol en la Costa Este. Bateó .297 el año pasado con San Diego con 35 jonrones, 97 carreras anotadas, 109 carreras impulsadas, 132 bases por bolas y un OBP de .410. Mejor de ahì se daña.

Los Yankees y no es un secreto, tienen los dólares suficientes para responder a cualquier demanda de Boras and Soto Co.

En el 2023, unas pastillitas para la memoria caen bien en este momento para recordar que los Yankees tuvieron un año decepcionante con saldo de 82-80 y no llegaron a los playoffs por primera vez desde 2016 que se perdieron la postemporada. Su promedio de bateo fue de .227 la segunda peor marca de todo el béisbol. También anotaron la sexta menor cantidad de carreras de la liga. Pero si nos detenemos en los "Verdes" los Yankees están valorados en 7.100 millones de dólares y sus ingresos brutos en el 2022 fueron de 657 millones de dólares, podrían negociar un gran contrato multianual con el leñador criollo.

Los Yankees, desde una perspectiva empresarial, son un gran éxito. En el campo de acción no tanto.

Los Yankees necesitan a Juan Soto, es cierto, pero no por una estación.

Lo que si es una realidad que Juan Soto es hoy un ídolo del Bronx y esperamos el 2024 para aplaudir sus batazos por el prado derecho del Yankee Stadium.

UN DÍA COMO HOY. 1963: El lanzador Milcíades Olivo es firmado por los Cardenales de San Luis y asignado a clase A.

1974: Los Leones del Escogido dirigido por Felipe Alou se enfrentó a las Estrellas Orientales con una alineación integrada por jugadores importados, en el Estadio Quisqueya. Erskine Thomason fue la selección del manager Alou para subir a la colina central por los melenudos para enfrentar en un tremendo duelo de pitcheo al espigado lanzador sepia James Rodney Richard. Las Estrellas ganaron 1-0.