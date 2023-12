A don Juan Marichal no le gusta el reloj

Juan Marichal cree que los pitchers hoy no trabajan suficiente ( MATÍAS BONCOSCKY )

Don Juan Marichal ganó 243 partidos en su carrera de 16 años en las Grandes Ligas y en ese tiempo, el primer dominicano en entrar al Salón de la Fama de Cooperstown (1983) completó un total de 244 partidos, algo inimaginable en el béisbol actual.

Para Marichal, hay dos factores que limitan la capacidad de los lanzadores para tirar más profundo en los partidos.

El primero de ello es que no se trabaja lo necesario para que los pitchers puedan ir más lejos en los partidos.

“Los pitchers no trabajan suficiente. Ahora están programados para cinco y seis entradas y si en algún momento entonces tienen que ir ocho innings, ves que se lesionan”, dijo Marichal, durante una visita a la redacción de Diario Libre.

¿Y a qué se debe que lancen menos entradas?

“Eso tiene que ver con el dinero que se está pagando y lo mucho que los están cuidando, a veces sin necesidad”, indicó.

No le gusta el reloj

En el 2023, las Grandes Ligas comenzaron la implementación del uso de reloj para recortar el tiempo de juego en los partidos.

A Marichal, sin embargo, no le gusta que le hablen de relojes al momento de hacer lanzamientos.

“¿Tú sabes lo difícil que es lanzar para que encima de eso no te den tiempo de pensar en lo que vas a hacer? Eso no me gusta”, dijo tajantemente.

Si es para acelerar los juegos, Marichal prefiere que se busquen otras alternativas, como reducir la cantidad de veces que un dirigente puede entrar a sacar un lanzador u otra opción.

Marichal también recordó su famoso duelo de 16 entradas con Warren Spahn y definió a Pedro Martínez como el mejor lanzador que ha visto en un montículo en su carrera.

Mencionó a Roberto Clemente, Willie Mays, entre otros, como los mejores bateadores que le tocó ver en su carrera.

Con 86 años de edad, Marichal se mantiene en una excelente condición física y extremadamente lúcido, dándole un seguimiento día por día a los partidos de béisbol, tanto de las Grandes Ligas como de sus Leones del Escogido, en el torneo de béisbol invernal dominicano.

Para nosotros en Diario Libre fue más que un honor recibir su visita y le deseamos mucha salud por muchos años más.