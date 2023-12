¿Por qué el béisbol es difícil de analizar y pronosticar?

"Desde hace dos días que no sé los resultados de los juegos. No sé quién ganó, pero debo tener confianza en el gran Joe DiMaggio que hace todas las cosas a la perfección" Ernest Hemingway/El viejo y el mar “

El béisbol es impredecible porque cada turno al bate es personal, por lo que es difícil desarrollar algún tipo de teoría de consistencia y porque los managers ganadores se conocen en los juegos cerrados por la forma como aplican los esquemas estratégicos.

El béisbol tiene su "Librito" por el cual se rigen las jugadas, conforme a la situación del juego que muchas veces es independiente del famoso "Librito" que no tiene autor, pero hay fanáticos que les encanta los managers apegados al imaginario texto. Lo que sí es una verdad irrefutable es que el mánager que no se arriesga no gana.

Se afirma que el genio de Albert Einstein fue quien bautizó en pleno Yankee Stadium al béisbol como "el rey de los deportes", por la tremenda cantidad de variables que se puede dar en jugadas a través del devenir de un encuentro cualquiera. De hecho, Michael Aubrecht cita en Baseball Almanac una mención de Albert Einstein: "Tú me enseñas béisbol y yo te enseño relatividad... no, no debemos. Tú aprenderás relatividad relativamente más rápido de lo que yo aprendería béisbol"

Veamos dos situaciones de un juego y el comportamiento del mánager.

1. Corredores en primera y segunda sin outs, juego parejo, el "Librito" para el mánager conservador indica que se debe tocar a fin de adelantar los corredores y colocarlos en posición anotadora. El mánager ordena el toque y la bola sale de fly y se produce un doble play.

2. El mánager arriesgado que al verse acorralado trata de romper el cerco mandando a batear largo aprovechando que el cuadro está adentro, pero el batazo sale de frente y termina también en un doble play.

Ambas jugadas han tenido el mismo resultado, más por la dos es que al mánager lo castigan con el fuego cruzado de la crítica por no aplicar el famoso "Librito".

El mánager tiene que jugar conforme a su criterio y estar presto a asumir las responsabilidades, ya que nadie en la hora cero después del revés está dispuesto a compartir, ya que a esa hora los mánagers suelen quedarse solos en su oficina... tan solos como los muertos.

Un día como hoy 1950: En Managua, Nicaragua la República Dominicana derrotó 7-3 a Cuba en el primer juego de la XI Serie Mundial de Béisbol Amateur, donde el lanzador Juan Sánchez se anotó la victoria con ayuda de Miguel –Ford- Aracena.

1955: Charlie Neal, de los Leones del Escogido, dispara sus triples 10 y 11 y los Leones derrotan 8-0 al Licey. Walter O' Malley presidente de los Dodgers de Brooklyn presenció el encuentro.

1960: Las Estrellas Orientales derrotan 12-1 al Licey, logrando Ceferino Foy el triunfo y Bienvenido –Kaki- de la Cruz el revés.

1974: Los Leones del Escogido rompieron una racha de seis derrotas en línea al derrotar 6-1 a las Estrellas en el Tetelo Vargas. Mike Baldwin obtuvo la victoria de los rojos su octava del campeonato y Joaquín Andújar fue el derrotado.

1986: Con un jonrón de Tony Peña las Águilas del Cibao derrotan 7-3 a los Azucareros del Este. El batazo de Peña fue el 38 de por vida frente a los envíos de José Román.

2000: Los Medias Rojas de Boston firman a Manny Ramírez con un contrato de ocho años y $160 millones de dólares.

2007: Tiembla la pizarra en todos los parques de Major League con la publicación del Informe Mitchell que cita 89 jugadores que han usado o estado en posesión de esteroides. El informe pide una regulación más estricta de las drogas que mejoran el rendimiento.