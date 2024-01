Las Estrellas con un pie en la final y los Gigantes con los dos en el cementerio

"Si el pasado te llama no le contestes, no tiene nada nuevo que ofrecerte" Anónimo “

Luego de ocho fechas jugadas en la serie semifinal del campeonato Onfalia Morillo, las Estrellas brillan con 7-1 en el primer lugar un pie en las finales y los Gigantes con 1-7 en el sótano tienen los dos pies en el cementerio Las Mercedes de la ciudad del Jaya.

Es cierto que faltan 10 juegos del calendario por jugar, pero los Gigantes de esta semifinal lucen unos enanos de ofensiva y pitcheo, comparados con los de la vuelta regular.

La realidad es que las Estrellas no reducen la velocidad y tienen cinco victorias en línea y su cuerpo monticular 23 innings sin permitir carreras, con una impresionante efectividad de 1.20.

La lucha a partir de hoy será interesante en busca del equipo que acompañará a los orientales, el Licey con 5-3 y el Escogido 3-5 se medirán esta tarde en un de choque de trenes en el estadio Quisqueya-Juan Marichal, que le dará al ganador luz verde en esa vía.

Esto no es la novela de Yailin, ni la de Wander, ya entramos a la novena fecha que mitad de la semifinal y como pintan las cosas, lo único claro que se observa con la lupa para alegría de los petromacorisanos es que el paquidermo camina a paso de vencedores rumbo a la serie final y pondrá a Osvaldo Rodríguez Suncar a proclamar a todo pulmón: ¡Brillan las Estrellas!

Nota histórica

El 7 de enero de 1981, el presidente de los Tigres del Licey, Domingo Ernesto Pichardo (Monchín) no firmó el documento apoyando a la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) en rechazo a la expansión, pero en declaraciones separadas a Max Reynoso, Temo Metz y el suscrito, dijo: "No estoy de acuerdo con la expansión, ya que el país no podrá soportar seis franquicias".

La de los Caimanes del Sur en San Cristóbal, se vio obligada a dejar a Lidom por no contar con respaldo económico.

Un día como hoy 1975: El estadio Quisqueya, las Estrellas Orientales derrotaron 4-0 a los Tigres del Licey, cuando el lanzador James Rodney Richard, quien le colgó los 9 roquetes al metileno, estableció una marca, al ponchar a 8 bateadores en línea. En 1953, Guayubín Olivo fusiló a 7 en fila india.





1983: Otro hecho histórico que las Estrellas Orientales tienen en su bitácora es que un día como hoy, en el estadio Tetelo Vargas, Rafael –El Gallo- Batista le conectó a José de León, de los Leones del Escogido su hit 800 de por vida, en la segunda entrada.



1987: El jardinero Ralph Bryant, de los Leones del Escogido, le conecta a Tom Gorman, de las Estrellas Orientales, un jonrón en el sexto episodio para darle a los melenudos la victoria 4-3. Para Bryant, fue su jonrón 13 de la temporada, que lo convirtió en el primer zurdo que llega a esa cantidad de cuadrangulares en la Liga Dominicana.



1985: El licenciado Plinio Jacobo renunció al cargo de presidente de la Liga de Béisbol, debido a un conflicto entre los Estatutos de la Liga y el contenido del decreto 1,300 que crea el cargo de comisionado de béisbol. Fue sustituido por el vicepresidente de la entidad, Juan Francisco Puello Herrera.