El mensaje de Raúl Mondesí

A finales de la semana pasada, en Abriendo el Podcast, con Vian Araújo y Ricardo Rodríguez, el exjardinero de Grandes Ligas, Raúl Mondesí ofreció una de las mejores entrevistas que los muchachos han hecho en su más de un año operando.

Mondesí habló de cosas que muchos sabíamos y de muchas otras que marcaron su carrera como pelotero profesional.

De esas que hemos hablado muchas veces, de la necesidad de orientación que tienen los peloteros dominicanos cuando saltan de la pobreza extrema de algunas veces no tener para comer, como contaba Mondesí, a ser el dueño del mundo y con la capacidad de comprar toda la champagne disponible en el restaurante de un hotel, solo para que otros peloteros tuvieran que ir a pedirle a él que les cediera una burbujeante.

Más que oportuna, por demás, tomando en consideración que ayer decenas de jovencitos de 16 y 17 años del país firmaron sus primeros contratos profesionales y darán ese salto del que hablaba Mondesí hablaba, de pasar de no tener nada a tenerlo todo... para volverse locos.

Ojalá algunos jefes de academias se preocupen por enseñar ese podcast de manera particular a sus recién llegados, para que vean cómo un tipo con todas las herramientas habidas y por haber como Mondesí, hoy reconoce que los excesos limitaron su carrera.

Y ojalá sirva también para motivar a los equipos de Grandes Ligas a entender que deben ir un poco más lejos con los muchachos que contratan ya que las necesidades de estos peloteros van más allá de bates, guantes y entrenamiento de béisbol.

Mucho más allá de las clases de inglés y la educación formal que reciben, que son un gran aporte... pero los equipos deben entender que necesitan mucho más.

No solo por el gran cambio que reciben en su condición económica, que es más que suficiente para desequilibrar hasta al más preparado, sino también porque muchos de ellos vienen de hogares disfuncionales y que en muchas ocasiones no solo firman un contrato de béisbol sino que pasan a ser los jefes de la familia, incluyendo de sus propios padres.

Estoy claro de que no es la responsabilidad legal de los equipos de Grandes Ligas de tomar iniciativas como estas, que ellos no son los responsables de estos males, pero tomando en cuenta el provecho que sacan de los jugadores, ¿por qué no hacerlo?