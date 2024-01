El Licey lo ha hecho todo, hasta regresar de un 0-3 en una serie final

"Si el oro se oxida, no era oro. Si el amor se acaba, no era amor. Si los amigos se van, no eran amigos. ¡Así de simple!" Anónimo “

De las tantas proezas por las cuales el club Atlético Licey lo han bautizado como "El Glorioso", la que relatamos a continuación es solo una de ellas, la de rebotar de un 0-3 en una serie final y ceñirse la corona de campeón. Y es que el Licey lo ha hecho todo en la pelota nuestra y por eso es que se habla de mística, de que son los "Yankees del Caribe".

Y si hay una teoría que respalda la vieja leyenda de la invencibilidad del Licey, son las estadísticas con el frío e implacable peso de los números.

Por primera vez en la temporada 1963-64, la presidencia de los Tigres del Licey la ocupaba Domingo Ernesto -Monchín- Pichardo.

En la serie semifinal los felinos perdieron los dos primeros juegos de los Leones del Escogido y luego remontaron ganando tres para obtener el derecho de enfrentarse a las Águilas Cibaeñas.

Los Tigres del Licey entraron a la final, luego de una serie de nuevas contrataciones. La primera gran sorpresa la dio Monchín Pichardo al licenciar antes del inicio de la final al inicialista Jim Beauchamps y en su lugar contrató a Ray Barker. De los equipos eliminados en Puerto Rico consiguió a Miguelito de la Hoz para defender la tercera base, a Phil Gagliano, para jugar en el siore; Tony Oliva y Félix Maldonado para los jardines y a los lanzadores Allan Koch, Johnny Boozer y Fred Talbot.

Se podría decir que Monchín le entregó al mánager Vernon Benson un equipo nuevo como está documentado en la obra "Los Grandes Finales", de la fina pluma de Tony Piña Càmpora.

La serie final comenzó el 25 de enero de 1964 en Santiago y las Águilas ganaron 3 carreras por 1. Steve Blass lanzó una joya de 9 innings, 3 hits, una limpia, 6 bases y 7 ponches. Fred Talbot fue el derrotado.

En el segundo choque en Santiago, las Águilas volvieron a ganar con pizarra de 3-0, donde Troy Giles lanzó blanqueada de cuatro hits. Perdió John Boozer.

El tercer choque fue en Santiago y las Águilas vuelven a ganar con pizarra de 8-1 donde Ben Johnson lanzó juego completo de 5 hits y no le marcaron carreras limpias. Ricardo Joseph inicialista mamey se fue dos veces sobre la verja.

El 28 de enero, la serie viene a Santo Domingo y el Licey consiguió su primera victoria con pizarra de 7-6. Este juego fue memorable ya que la carrera de la victoria en el noveno episodio la anotó Tony Oliva desde primera con un batazo corto al left field Willie Stargell. Vernon Benson que estaba de coach en la tercera lo mandó a detener y Oliva ni lo miró. Guayubín Olivo ganó el choque como relevista.

El 29 de enero el Licey gana 7-3, donde Fred Talbot cubre la ruta completa.

El 30 de enero, se celebra el sexto juego y el Licey derrota 2-1 a las Águilas donde Tony Oliva fue el hombre grande a la ofensiva con dos triples. John Boozer lanzó las 9 entradas y se anotó la victoria.

El 31 de enero, el Licey gana al compás de 12 hits. Guayubín Olivo se anotó el triunfo al trabajar en 9 innings, aceptó una carrera y ponchó seis.

El 1 de febrero se celebra el octavo juego en Santiago y el Licey gana 4-3, donde Miguel de la Hoz dispara jonrón. Allan Koch lanzó la ruta completa, se anotó el triunfo y Licey ganó la corona de campeón, la primera de Monchín Pichardo como presidente.

En esta final se aplicó el dicho: "No tienen ventaja los que van delante, si los que vienen detrás tienen AK-47".

Un día como hoy 1968: Hiraldo "Chico" Ruiz Sablón, jugador utility de las Estrellas Orientales, jugó las nueve posiciones en un partido del béisbol profesional dominicano entre los Paquidermos y los Leones del Escogido en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís. Ruiz se convirtió de esta manera en el primer y único jugador en la historia de la pelota dominicana que defendía las nueve posiciones en un desafío de nuestro béisbol.

1972: Los Tigres del Licey disparan 21 hits en la derrota 11-9 frente a las Águilas del Cibao en el Quisqueya. Gene Garber fue el pitcher ganador y Federico Olivo el derrotado.

1973: En el quinto juego de la serie final en el estadio Quisqueya, el Licey derrota 11-2 a las Estrellas. Teodoro Martínez bateó de 4-4, Von Joshua 4-3 y Federico Velásquez jonrón. Pedro Borbón ganó.

1975: Las Estrellas vencen 5-2 a las Águilas. George Foster disparó jonrón y dos hits y Pepe Frías 4-2 un jonrón.

1979: En el estadio Quisqueya las Águilas del Cibao derrotan 3-1 a los Leones del Escogido en el cuarto encuentro de la serie final.

1996: En el primer juego de la serie final en el estadio Tetelo Vargas, las Águilas Cibaeñas derrotan 10-3 a las Estrellas de Oriente. William Castro fue el lanzador ganador.

2000: D´Angelo Jiménez, prospecto de los Yankees de New York sufre la fractura en el cuello cuando un automóvil que conduce choca con un autobús.

2023: Los Reales de Kansas City cambian al infielder Adalberto Mondesí a los Medias Rojas de Boston.