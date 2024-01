Le dio la Calambrina al pitcheo abridor de las Estrellas

"Nunca confundas a las personas que te rodean con las personas que están contigo" Consejo de mi abuela “

La serie final cuando entra hoy a su quinta fecha los protagonistas Estrellas y Licey están bailando en un mosaico a ritmo de un bolero de Felipe Pirela.

En los últimos dos juegos los pitchers abridores de los Orientales han estado más flojos que un diente de leche.

El lunes 22 de enero, Fernando Tatis mánager de los verdes y no por la famosa marcha, le entregó la bola al zurdo Andy Otero, que saltó como tapón de champán de la colina de los sustos del Tetelo Vargas, con una efímera labor de 1.2 innings y 3 carreras permitidas.

El martes 23, otro zurdo oriental, Austin Davis, en el Estadio Quisqueya-Juan Marichal, permaneció en la lomita 0.1 entradas, aceptando 3 limpias.

O sea que esta dupla de zurdos Otero & Davis apenas cumplió con dos episodios, enterrando el postulado que el lanzador es una de las posiciones defensivas más importantes del béisbol. El lanzador inicia cada jugada y tiene un gran control sobre el ritmo y la estrategia del juego y si falla en su misión, la caída es fatal, sobre todo si el equipo contrario como ha sucedido con el pitcheo del Licey le pone un torniquete a su bateo como ocurrió en esos dos juegos donde anotaron una carrera en 18 entradas.

En resumen y para que conste en el acta de la medida de coerción, previa a la audiencia de esta noche, los dos abridores orientales Otero y Davis serán acusados de robarles el sueño al paquidermo con un registro de IP 2.0, HP 7, CL, BB 0, K 0, efectividad de 27.00.

El enero verde, ahora se perfila azul como diría Frankin Mirabal, La Voz del Glorioso sobre todo por la insistencia del manager Fernando Tatis de abrir con un zurdo frente a los Tigres en que en esta serie final tiene promedio de bateo de .254 ante los pitchers zurdos y contra los derechos .185.

Es bueno que se sepa que en 18 series finales que han llegado 2-2 al quinto juego, el equipo que ha ganado el quinto juego en 15 ocasiones se ha coronado campeón.

Esta noche en el Tetelo Vargas se dará inicio a un tres-dos y mientras vamos en una voladora por la 1-24 rumbo a la Sultana del Este no encontramos coro para cantar "La Calambrina": "Quisiera que lloviera de abajo para arriba/Quisiera que la Luna alumbrara todo el día...Ay mano no/¿Ay cómo no?/Ay no me digas que no porque me da La Calambrina".

Un día como hoy 1913: Los Tigres del Licey contratan en Cuba a los primeros refuerzos. Fueron el lanzador Pedro Quintana (Jabao), el catcher Ricardo Galindo y el segunda base Pedro Galindo.

1945: Los Yankees de Nueva York son vendidos por el patrimonio de Ruppert a Larry MacPhail, Dan Topping y Del Webb por $2,8 millones de dólares. Por ese precio, el trío obtiene 400 jugadores (266 de ellos en el servicio militar), el Yankee Stadium, parques en Newark y Kansas City y arrendamientos de otros estadios de ligas menores.

1957: Osvaldo Virgil disparó 4 hits en cinco turnos y remolcó dos carreras para darle al Escogido una victoria 5-4 sobre las Águilas en la serie semifinal. El lanzador Pete Burnside ponchó 11 para acreditarse la victoria.

1965: En el tercer encuentro de la serie final, las Águilas del Cibao derrotan 8-6 al Escogido. Morris Steven se apuntó la victoria y Juan Marichal el revés.

2008: Rafael Furcal, disparó un jonrón por el jardín central del Estadio Cibao en la octava entrada del último partido de la serie final 2007-08 para colocar arriba a las Águilas 2-1, ventaja que jamás perdieron con una última oportunidad para los azules del Licey sus archirrivales. Los fanáticos bautizaron este tablazo como "El Furcalazo".