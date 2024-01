¿Ocurrió un Falso Cuarto Out en el quinto juego de la serie final?

Mientras esperamos el desenlace del sexto juego de la serie final, hemos comprobado que ninguna de las reseñas que hemos leído del quinto juego señala lo que ocurrió en el sexto inning de las Estrellas Orientales y si lo que reclamaba la dirigencia de los Tigres del Licey es lo que se conoce como la Regla del Falso Cuarto Out.

En la reseña oficial de la Liga Dominicana se consigna el sexto episodio de las Estrellas Orientales con una carrera anotada sin citar lo que ocurrió y en qué consistió la reclamación de Licey y ese tipo de situación no debe dejarse sin una explicación oficial.

En el sexto los verdes inician con bases por bolas a Vidal Brujan, Robinson Canó out al left, Miguel Sanó, single al central lo sustituye Alfredo Reyes; Lewin Dìaz, elevado al left anota Brujan y Reyes es out en segunda.

En el libro de reglas del béisbol, un cuarto out es una anomalía que puede ocurrir bajo circunstancias específicas, proporcionando un giro estratégico al juego. Este concepto se vuelve relevante cuando una jugada de apelación después de un tercer out tiene el potencial de anular una jugada de carrera anotada.

Este tipo de jugadas no deben quedar en el aire, la LIDOM y los árbitros deben explicar para registro histórico cuàl fue la reclamación del manager Gilbert Gómez.

Uno interpretó que fue una reclamación por una mala salida de Brujan desde tercera y que Reyes fue el tercer out en la segunda.

Revisando la parte justa de las jugadas de un cuarto out definidas en la Regla Oficial de Béisbol 5.09(c) como una jugada en la que la defensa apela que un corredor que anotó antes del tercer out, ha cometido una infracción de corrido de bases, como salir temprano con un elevado atrapado o no tocar una base, de modo que este "cuarto out" reemplaza el aparente tercer out del corredor que va detrás y, por lo tanto, cancela la carrera aparente, por lo tanto ahora es el momento de conocer la versión oficial de lo que sucedió ya que esos episodios son los que le dan interés supremo a este pasatiempo.

Un día como hoy 1957: Un cuadrangular del jardinero Ray Shearer, de los Leones del Escogido, en el noveno episodio, le dio el triunfo a los Leones del Escogido 1-0 sobre el Licey en el juego inaugural de la serie final.1960: Los Leones del Escogido conectaron 28 hits en el estadio Trujillo para masacrar a las Estrellas 22-5 estableciendo marca de hits en la serie final. Osvaldo Virgil conectó de 5-5. 1972: Winston Llenas dispara jonrón frente a Federico Olivo en el estadio Cibao para derrotar al Licey 6 por 4.