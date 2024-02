Manny Machado está preparado para el 2024

El antesalista Manny Machado llegó a los entrenamientos de primavera de los Padres de San Diego con un mensaje para todos los seguidores del equipo californiano: él tiene hambre... y lo mismo sus compañeros de equipo.

"Tenemos hambre, nos hemos pasado con hambre toda la temporada muerta", dijo Machado a la prensa en su primer día en el campo en Arizona.

Y es normal que lo tenga. Los Padres fracasaron la temporada pasada, quedando eliminados en la temporada regular, luego de una marca de 82-80, que los dejó a 18 partidos de la primera posición que ocuparon los Dodgers de Los Ángeles en la División Oeste de la Liga Nacional.

¿Pero podrán los Padres ayudar a Machado a satisfacer su hambre de campeonato?

Los Padres sufrieron la muerte del dueño del equipo, Peter Seidler, y también cambiaron a Juan Soto a los Yanquis de Nueva York, comenzando un proceso de una aparente reestructuración y cambio de mentalidad, luego de gastar millones y millones detrás de una corona que no llegó.

Machado jugará la segunda campaña de un contrato por 11 años que renegoció previo al 2023 y que lo mantendrá amarrado hasta el final de su carrera, probablemente.

El quisqueyano fue sometido a una operación en el codo derecho, de la que dice estar totalmente recuperado.

"Estoy haciendo buenos swings, me he sentido bien y el codo se siente bien. Voy a estar listo para la temporada y vamos trabajando poco a poco en tirar a las bases", algo que todavía no ha comenzado a hacer. Ahora toca esperar a verlo.