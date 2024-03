Sin Gerrit Cole, los Yankees no son los favoritos del Este

"Ten cuidado en quien confías, el Diablo antes de ser Diablo fue Àngel, y Judas antes de ser traidor fue discípulo" Anónimo “

Los pronósticos en el béisbol es una odisea más difícil que la de Julio Verne en 1872 de darle la vuelta al mundo en ochenta días, o como el cuento de Gabriel García Márquez donde se pronostica que "Algo muy grave va a suceder en este pueblo".

Y la muestra en el campo del béisbol, la tenemos hoy en las manos con la lesión de Gerrit Cole que le ha cambiado el calificativo a los Yanquis de favoritos a simple competidores.

Los Yanquis de Nueva York fueron proyectados como los favoritos para ganar la división este al inicio de los entrenamientos de primavera, pero esa novela cambió de misterios tras la repentina pérdida del lanzador estrella Gerrit Cole por una lesión en el codo.

Talúa, qué difícil y que fácil se cae un vaticinio.

Según los múltiples informes que llegan desde los Yanquis de Nueva York, se espera que Cole se pierda al menos el primer mes o dos de la temporada regular 2024. Según se informa en el mejor de los casos, Cole regresaría a un montículo de Grandes Ligas en algún momento de mayo o junio. Es posible que esté fuera por mucho más tiempo.

Ante esta ausencia del estelar Cole, las probabilidades de los Yankees de ganar la división este se verán seriamente afectadas.

Eso significa que el camino hacia la postemporada tiene luz verde, y el camino más fácil de recorrer para los Orioles, Rays y Blue Jays.

La rotación de los Yankees luce inestable sin Cole. Marcus Stroman es el principal candidato para comenzar el día inaugural. Hay que tener en la lupa a Carlos Rodón y Néstor Cortés que vienen de años plagados de lesiones que resultaron en menos de 65 entradas cada uno. Clarke Schmidt lanzó 159, la mayor cifra de su carrera.

Hay ventajas en ese grupo, pero hay aún más riesgo, lo que lleva a especulaciones inmediatas sobre cómo responderían los Yankees a la lesión de Cole. Una opción fue descartada el miércoles por la noche cuando los White Sox cambiaron a su as, Dylan Cease, a los Padres. Otras opciones, como Blake Snell y el ex Yankee Jordan Montgomery, siguen disponibles a través de la agencia libre.

Quien reemplace a Cole no será tan bueno como el actual ganador del premio Cy Young de la Liga Americana. Y si los Yankees pretenden ser contendores, tendrán que hacerlo gracias a su potente alineación y allí también existen preocupaciones porque Aaron Judge ha manifestado esta semana dolores en sus abdominales y, aunque el cinco veces All-Star afirma que estará listo para el día inaugural, es posible que no esté al 100 por ciento. Recuerden que Judge se perdió 56 juegos la temporada pasada y, sin él, los Yankees no tenían ninguna posibilidad. Incluso después de adquirir a Juan Soto, ese probablemente volverá a ser el caso, especialmente si no tienen a Cole sumando victorias con regularidad.

En sentido general y para fines de apuestas, los Yankees es un buen equipo, pero no es la misma amenaza que era hace unas semanas de ser el padre de familia, eso creo yo, no se usted.

Un día como hoy 1970: Peter O'Malley es designado presidente de los Dodgers de Los Angeles en sustitución de su padre Walter O'Malley. Peter, con 32 años, se convirtió en el presidente más joven de un equipo de Grandes Ligas.





1975: Los Dodgers firman al lanzador agente libre Juan Marichal. Después de dos malas salidas, Marichal se retirará el 17 de abril, dejando un récord de por vida de 243-142, 52 blanqueadas y efectividad de 2.89.



1978: Los Atléticos de Oakland enviaron al lanzador Vida Blue a los Gigantes de San Francisco por siete jugadores y 400 mil dólares.



1991: Los Reales de Kansas City licenciaron al jardinero y bateador designado Bo Jackson debido a que el 13 de enero se lesionó la cadera en un juego de la NFL con los Raiders.