Sammy Sosa y el 17 de marzo 2005

Sammy Sosa regresó a la Ciudad de los Vientos, Chicago, en la fecha menos adecuada de su vida.

Al "Bambino del Caribe" se le olvidó, que el 17 de marzo de 2005, hace hoy 19 años, en el Comité de Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes prestó juramento junto a otros jugadores y ejecutivos de béisbol en una audiencia de 11 horas en un esfuerzo por presionar al béisbol para que endureciera su política contra el uso de esteroides.

Los más notables entre los testigos fueron Mark McGwire, Sammy Sosa y Rafael Palmeiro. Al final del día, el reinado de McGwire y Sosa como héroes del béisbol habría terminado y Palmeiro también había firmado la sentencia de muerte de su legado, aunque ésta no se haría evidente hasta dentro de varios meses.

La primera aparición de Sosa en Chicago con los medios de comunicación durante una ausencia de más de una década no le resultó un manjar de caviar. Allí, vivió un momento tenso con uno de los periodistas que lo abordó con el tema de los esteroides.

Su respuesta: "Soy un hombre maduro, estoy abierto al diálogo. Como dije, tuve muchos malentendidos en el pasado. Pero ahora soy un hombre maduro y me siento genial y reconozco mi error, entonces ¿por qué no?», expresó ante medios como Fox y NBC News.

Sin embargo, el especialista de Fox, Lou Canelli, ripostó preguntando si cuando habló de "error", el aceptaba haber usado estas sustancias. El silencio incómodo fue roto por Sosa con una risa irónica y, con cara de pocos amigos, acotó: "Esto es una pregunta que no esperaba de ti, esto no es una entrevista para que salgas con esto. Como digo, soy un hombre maduro, me siento bien y veremos qué pasa". Automáticamente abandonó los micrófonos y siguió su camino.

Sosa no debió molestarse y terminar la entrevista cuando le preguntaron sobre los esteroides, porque los mal entendidos se cortan de raíz con respuestas contundentes sin dejar un hueco para la especulación.

Eso creo yo...No sé si usted.

Un día como hoy 1871: Se funda la Asociación Nacional de Jugadores de Béisbol Profesionales. Cinco años después se transformaría, básicamente, en la Liga Nacional.





1936 :Joe DiMaggio hace su debut no oficial con los Yankees, consiguiendo cuatro hits, incluido un triple, en una derrota de exhibición por 8-7 ante los Cardenales.



1946: Los Dodgers juegan un partido de exhibición contra su equipo finca, los Reales de Montreal. Jackie Robinson está en la alineación de Montreal, lo que marca la primera aparición de un equipo integrado en el béisbol afiliado en el siglo XX.



1977: Un juez federal falla a favor de Bowie Kuhn, diciendo que el comisionado actuó dentro de su autoridad cuando anuló la venta de Joe Rudi y Rollie Fingers por parte de los Atléticos de Oakland a los Medias Rojas de Boston por $1 millón cada uno y de Vida Blue a los Yankees de Nueva York por 1,5 millones de dólares el verano anterior. Las ventas, llamadas por algunos "La masacre del martes por la noche", fueron la táctica de Finley para sacar provecho de los jugadores que, a la luz de la reciente llegada de la agencia libre, estaban a punto de dejar el club al final de la temporada.



1978: Para el partido de exhibición del Día de San Patricio, los Rojos de Cincinnati visten uniformes verdes por primera vez. Esto, eventualmente, comenzaría una tradición anual en la que la mayoría de los equipos hacen lo mismo.