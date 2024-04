La confianza de Vladimir Guerrero Jr.

Vladimir Guerrero Jr. está jugando su sexta temporada en Grandes Ligas, pero todavía le quedan dos campañas más antes de convertirse en agente libre por primera vez en su carrera, producto del rejuego que los Azulejos hicieron para mantenerlo bajo su control por más tiempo.

En estos años, Guerrero Jr. ha demostrado parcialmente lo que es capaz de hacer.

Aunque al principio de su carrera tuvo algunos tropiezos para encontrar su ritmo, incluyendo una posición fija en la inicial, Guerrero Jr. siente que ya se encuentra en el lugar adecuado.

De hecho, a pesar de no ocupar los principales puestos en los rankings especializados, la confianza desborda del quisqueyano.

"Respeto la opinión de cada quien, pero para mi yo soy el mejor, sin faltarle el respeto a ningún pelotero que está por encima de mi en cualquier listado que haga alguien", dijo Guerrero Jr. en una conversación con Enrique Rojas para ESPN Deportes.

"Cada día me levanto para ser el mejor. No importa si me voy de 5-5 o de 5-0, todos los días salgo a dar lo mejor de mi mismo", agregó.

Y todo el mundo sabe lo que es capaz de hacer sino solo hay que recordar la temporada del 2021, cuando terminó segundo en las votaciones para el Jugador Más Valioso de la Liga Americana, solo detrás del japonés Shohei Ohtani.

Ese año, Guerrero Jr. lideró las Grandes Ligas en jonrones (48), anotadas (123), bases totales (323) y la Liga Americana en porcentaje de embasarse (.401), en slugging (.601), OPS (1.002) y OPS+ (167).

¿Le falta humildad al considerarse el mejor?

Creo que no, las estrellas de hoy en día no tienen miedo en mostrar seguridad y confianza en sí mismos y bloquear los comentarios negativos que se puedan producir y Guerrero Jr. no es la excepción.

Cuando Rojas le preguntó si ser el mejor implicaba que tenía que pelear por el premio al Jugador Más Valioso y con quién echaría ese pleito, no titubeó al responder.

"Juan Soto y Aaron Judge... y también Bo Bichette (su compañero de equipo). Esos tres".

Con un comienzo que incluye un jonrón, cinco boletos y una línea porcentual de .308/.500/.538, se puede decir que el nativo de Nizao está dando los pasos necesarios para entrar de nuevo en la conversación.

Y a usted podrá gustarle o no que él lo diga... pero aun si no es el mejor, no está lejos de serlo.