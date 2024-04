Una joya del poeta Héctor José de Regla Díaz

"Por mirar la pequeñez de un gusano podemos perder la grandeza de un eclipse" Confucio “

¿Conocen los Milennials quien fue Héctor J. Díaz?

Estoy seguro en un ciento por ciento que el Alpha es más conocido por la juventud de hoy, que al autor de “Que nadie me conozca y que nadie me quiera. Que nadie se preocupe de mi triste destino. Quiero ser incansable y eterno peregrino. Que camina sin rumbo porque nadie le espera”

En la obra de Fernando A. Vicioso y José Sabino editada en 1943 sobre las Reglas de Béisbol, numeritos y crónicas de la época, figura una reseña sobre Juan Bautista Perdomo (Pajarito) firmada por Héctor J. Díaz.

Como homenaje a Héctor José de Regla Díaz, aquí la crónica citada: “Muchos dirán que mis palabras no tienen ningún valor dentro del deporte, porque nunca me he significado como deportista, pero en cambio saben esos muchos, que siempre he hablado o he escrito lo que me ha dictado la emoción, ya sea en broma, en serio, en guerra o en canciones.

Al hablar o al escribir he tenido por punto de partida la sinceridad espiritual y por eso siempre he llamado al pan, pan y al vino, vino.

Cuando un hombre pone toda su vida, todas sus energías, todas sus capacidades en pro de la consecución o enaltecimiento de algo, es sinceramente merecedor de homenajes y cuando esa vida se ha activado en un medio ambiente árido, estrecho y difícil como lo era el nuestro hasta hace poco tiempo, entonces es doblemente digno de todos los homenajes por su valor, su decisión y su constancia.

J. B. -Pajarito- Perdomo, obsequió sus mejores años por el Baseball, jamás flaqueó, ni se acobardó ante los obstáculos, los fracasos o las ingratitudes. Cada día se rinden homenajes a lumbreras de la ciencia, a figuras de las letras y de las artes. Estos pasan su vida entre sus tubos de ensayos y sus obras. Luego, les llega el triunfo definitivo y llueven sobre ellos honores y fortunas, léase bien, fortunas.

Los deportistas aquí sólo ganan honores. Nada de fortuna, pero se conforman porque el deporte nació con ellos, lo llevan en la sangre y es lo único que vale la pena para ellos. Pajarito ha recibido su homenaje del pueblo y se siente rico porque ha conseguido que se reconozcan sus méritos, algo que aquí es más difícil que sacarse el premio mayor.

El Abuelito, como le llaman sus fanáticos, está satisfecho con su homenaje, bien ganado en sus 26 años de labor honrada, brava, simpática en los campos de la República y del extranjero. Por esto también quiero yo aquí desbordar mi emoción y felicitar a Pajarito Perdomo por el homenaje recibido, por bien merecido”.

Da pena y lástima que la Liga de Béisbol no se haya interesado en recoger la historia de nuestros beisbolistas, por esa razón hoy al recordar al poeta Díaz, lo hacemos con Pajarito Perdomo.

Un día como hoy 1988: George Bell, de Toronto, en el segundo juego de la temporada frente a Kansas City, batea de 5-5, dos dobles para sumar de 9-8 en los dos primeros juegos.

1988: Pascual Pérez, en su primera salida de la temporada frente a los Mets, lanza 8.2 innings con una limpia y se anota la victoria.



1993: Ramón Martínez, de los Dodgers de Los Angeles, lanza 6 entradas frente a los Marlins, poncha 9 y se acredita la victoria.



1995: El lanzador Esteban Yan es negociado por los Bravos a los Expos, junto a Roberto Kelly y Tony Tarasco, por el jardinero Marquis Grisson.



2004: Adrian Beltré se convirtió en el jugador número 36 en las Mayores en llegar a 100 jonrones antes de cumplir 25 años. Cal Ripken Jr. y Lou Gehrig llegaron al centenar justo en su 25 aniversario.



2010: Albert Pujols disparó el jonrón 384 de por vida y Aramis Ramírez el 265, empatando con George Bell. Plácido Polanco remolcó 6 carreras estableciendo marca personal.