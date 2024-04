Jackie Robinson, víctima de los mismos peloteros

"Dentro de nosotros se esconde algo que no tiene nombre. Ese algo es lo que somos" José Saramago Escritor “

Desde el 16 de abril de 1947, Jackie Robinson probó que su estadía en las Grandes Ligas con los Dodgers de Brooklyn no sería un "Cachú", un fly al infield.

Branck Rickey, gerente general de los Esquivadores que contrató en 1946 a Robinson con 28 años para jugar con los Reales de Montreal, el equipo AAA de los Dodgers.

Jackie Robinson que era una estrella fue la elección de Rickey no sólo por su destreza en el diamante, sino también por su fuerza de carácter fuera del campo. Sin embargo, Rickey le advirtió que no sería fácil su paso por las Grandes Ligas y le dijo a Robinson que sería insultado y vilipendiado, pero Robinson no podía hablar. Tendría que soportar en silencio cualquier insulto que se le presentara.

Y las agresiones llegaron y no fueron sólo verbales. Algunos jugadores se deslizaron intencionalmente en sus piernas con sus spikes bien afilados y tuvo que tener placas de metal cosidas en su gorra para protegerse de los pelotazos a la cabeza.

Uno de los peores incidentes ocurrió cuando los Filis de Filadelfia llegaron al Ebbets Field para enfrentarse a los Dodgers en Brooklyn en 1947.

Robinson escribió más tarde sobre ese día, recordando algunos de los insultos y burlas. No eran sólo de fanáticos sino de jugadores de los Filis.

Robinson también escribió que consideró darse por vencido e irrumpir en el dogout de los Filis.

Harold Parrot, secretario itinerante y publicista de los Dodgers de Brooklyn, relató en su libro "Los Señores del Béisbol" una llamada que Branch Rickey recibió del gerente general de los Filis, Herb Pennock.

Tú "...simplemente no puedes traer al negro aquí con el resto de tu equipo, Branch", dijo Pennock por teléfono. "Simplemente todavía no estamos preparados para ese tipo de cosas. No podremos salir al campo contra tu equipo si ese chico Robinson está en uniforme".

Rickey le respondió con calma: "Muy bien, Herbert. Y si debemos reclamar el juego, nueve a nada, lo haremos, se lo aseguro". (Nueve a cero es el marcador oficial de un partido perdido por forfeit).

Cuando el equipo de Brooklyn llegó a la ciudad de Filadelfia, se les negó el servicio en el Hotel Benjamín Franklin. "Y no traigan a su equipo aquí mientras tengan algún negro con ustedes", les espetó el gerente, según Parrot.

Los peores ataques se produjeron durante el juego, cuando el manager de los Filis Ben Chapman le profirió insultos de todos los colores.

Chapman le vociferó varias veces que debería volver a recoger algodón.

Robinson finalmente se vio obligado a gritar: "¿Por qué no te enfrentas a alguien que pueda defenderse?".

Cuando años después le preguntaron a Chapman sobre el incidente, le dijo a The Sporting News que estaba tratando a Robinson como lo haría con cualquier novato.

En 1997 el Ayuntamiento de Filadelfia en un homenaje póstumo le pidió excusas a Jackie Robinson por los ataques racistas de que fue víctima en esa ciudad.

