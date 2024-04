Silvio García y el minuto de silencio de Kiko Magriñat

"“No importa cuántos favores hagas, al final te juzgarán por el que no hiciste”" Anómimo “

Leyendo sobre anécdotas de los árbitros de béisbol, encontré una en los relatos del fenecido periodista Fausto Miranda, seguidor de los Yankees y autor de la columna “Polvo de Estrellas”, la cual comparto con ustedes en este sábado de abril donde se observa a los Yankees de New York dominando el Este, donde la palanca de Juan Soto está marcando El paso de Encarnación del judío maravilloso de la salsa Larry Harlow.

"La vida del árbitro del béisbol Kiko Magriñat estaba llena de ricas anécdotas. Él actuó como pelotero primero y después como juez en el cuadro de juego. Protagonizó sucesos pintorescos. Uno de ellos fue cuando el formidable pelotero Silvio García bateó bien y, creyendo que sus piernas veloces le permitirían apuntarse un doble, siguió corriendo de primera base a la segunda. Allí fue declarado out por Magriñat, al que el pelotero increpó cuando pudo. La indiferencia de Kiko encendió un tanto la rebeldía de Silvio, quien dirigiéndose al mismo, le dijo: "Kiko, eres injusto, yo no fui out, pero el día que te mueras no van a hacerte ni un minuto de silencio".

Magriñat contempló al iracundo pelotero y con aquella flema inglesa, en él característica le contestó: "Por ahora no hay un minuto de silencio para mí, pero sí una suspensión por el resto del juego para ti''.

LAS LIDIAS GALLOS EN RD. Luego de leer el reportaje de la periodista Tania Molina en la edición del viernes 19 de abril de este cotidiano titulado: “Negocio, tradición y pasión en las lidias de gallos”, robustece mi postulado de que los pueblos tienen sus raíces, su historia y su cultura la cual debe ser respetada.

En vista de esa tradición que convierte esa pasión en una religión, en nuestro país el pasatiempo de los gallos debe ser declarado Patrimonio Cultural.

UN DÍA COMO HOY

1955: Los Dodgers de Brooklyn extendieron a 10 su seguidilla de triunfos iniciando la temporada para imponer un récord que perduraría hasta que los Bravos de Atlanta lograron 13 en 1981.

1989: Dale Murphy impuso una marca de jonrones para los Bravos de Atlanta, al llegar a 336, dejando atrás a Hank Aaron con 335.

1994: Por undécima vez en su carrera, Eddie Murray bateó jonrones desde ambos lados del plato, nueva marca en las Mayores.

1998: Alex Rodríguez, de Seattle, bateó de 5-4, dos jonrones y dos dobles, en la victoria de su equipo sobre Kansas.

2005: El lanzador Agustín Montero, de Texas, se convirtió en el tercer pelotero en dar positivo por consumo de esteroides.

2006: Julio Franco, con 47 años, se convirtió en el jugador de mayor edad en conectar un cuadrangular, superando a Jack Quinn que lo hizo a 46 años y 357 días.