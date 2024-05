Juan Soto: es único, un superdotado sin comparación

"Tómame como el Tequila, de un golpe y sin pensarlo/Que si alguien sale ganando eres tú querida amiga/Aunque pienses lo contrario" Ricardo Arjona “

Soto no necesita ser comparado con ningún jugador del pasado, ni del presente en las Grandes Ligas.

Sencillamente, porque a la edad de 25 años y 197 días, ha demostrado en cada turno al bate con Juan es una guerra absoluta, porque tiene conciencia de la zona strike. Es una batalla ya sea en la primera o novena entrada y tu equipo gana por 10 carreras; todavía trata cada lanzamiento como si fuera el Juego 7 de la Serie Mundial.

Soto ha demostrado que en cada juego impone un rasgo especial, que no necesita ser comparado ni con Ted Williams, ni con Albert Pujols y mucho menos con Ronald Acuña.

Juan Soto, visto desde la numerología futurista de los Babalaos, cuando se suma lo que ha conseguido hasta la fecha, llegaría a los 36 años con una línea de .298/.428/.593, habrá pegado 2,317 hits, remolcado 1,996 vueltas y totalizado 91.1 WAR.

Lo citado en el párrafo anterior se denomina predicción o hipótesis sobre un proceso natural que se prevé que ocurrirá en el futuro basándose en teorías y observaciones previas. Se trata de una inferencia lógica basada en teorías de uso común y datos empíricos que pueden validarse mediante investigaciones adicionales u observaciones minuciosas.

Archivemos esos números y recordemos que César Cedeño era tan bueno, tan emocionante, que los fanáticos de los Astros de Houston bautizaron el Astrodome como el "Palacio de César". En un momento dado, el talento y la producción de Cedeño lo compararon con Willie Mays y Roberto Clemente. Bateó .310 a los 19 años. Lideró la Liga Nacional en dobles a los 20 años. A los 21 años bateó .320, lideró la liga nuevamente en dobles, 22 jonrones, robó 55 bases y ganó el Guante de Oro.

Leo Durocher, un gurú del negocio al inicio de la temporada de 1973, teniendo César 22 años expresó: "Cedeño es tan bueno o mejor que Willie Mays a la misma edad. No sé si puede continuar con esto durante 20 años, y no estoy diciendo que sea mejor que Mays. No hay forma de que nadie pueda ser mejor que Mays. Pero diré que este chico tiene la oportunidad de ser tan bueno. Y eso es decir mucho ".

El 11 de diciembre de 1973, César, con 19 años, se fue con Altagracia de la Cruz (Malena) al motel "Keko" en Santo Domingo y la mató de un tiro en la cabeza, hecho que calificado de "accidental" y fue acusado de homicidio involuntario, dejado en libertad tras pasar 20 días en la cárcel y el pago de $100 dólares de multa.

Por ese motivo es que somos de opinión que a Juan Soto hay que analizarlo por su juego diario dentro de las líneas de cal, sin comparaciones futuristas. El béisbol no mantiene una lógica lineal, puedes batear .350 un año y al siguiente .270.

Por eso hoy tomamos el modelo Cesar Cedeño que fue muy bueno y el sabermétrico Bill James, lo clasifica como el vigesimoprimer mejor jardinero central de todos los tiempos. Esa es una buena clasificación para cualquier pelotero, hasta para alguien quien se suponía debía ser el próximo Willie Mays.

Juan Soto lo tiene todo, por eso no le pongo precio a su desempeño ni en Dólar, ni Morocota.

Un día como hoy 1983: Rafael Landestoy, es negociado por los Mets a los Dodgers de Los Angeles por John Franco y Brett Wise.

1984: Esteban Beltré es firmado por los Expos de Montreal.

1984: Milwaukee y Chicago realizaron el juego más largo de la historia de las Grandes Ligas cuando jugaron 25 innings durante 8 horas y 6 minutos.

1987: George Bell, de los Azulejos de Toronto, remolca siete carreras frente a los Vigilantes de Texas. Bateó de 6-3, un triple y dos jonrones.

2003: El infielder Julio Lugo es licenciado por los Astros de Houston.