Jonrones históricos y los comisionados ausentes

"De béisbol nadie sabe nada... y menos yo" Yogi Berra Jugador de béisbol “

El comisionado de béisbol, Bowie Kuhn no estuvo presente en el histórico jonrón 715 de Hank Aaron.

En la obra "The New York Times Book of Baseball History", la crónica del periodista Joseph Durso fechada en Atlanta dice: "Estuvo ausente el comisionado Bowie Kuhn quien se excusó alegando un compromiso previo".

El 8 de abril de 1974, en el Atlanta Stadium y ante 53,775 aficionados, Aaron concluyó la gran persecución para dejar atrás a Babe Ruth al conectar el jonrón 715, una línea frente a los envíos de Al Downing, de los Dodgers, en el cuarto episodio, momento que recuerdo por la descripción del batazo en la narración inconfundible e impecable de Lilín Díaz en la Gran Cadena de la Calidad.

El martes 7 de agosto del 2007, frente al lanzador Mike Bacsik, de los Nacionales de Washington, en conteo de 3 y 2, siendo las 11:51 hora del Este, en el AT&T Park en San Francisco, ante 43,154 fanáticos, Barry Bonds disparó el 756 para colocarse en el primer escalón en la lista de todos los tiempos.

Al igual que sucedió con Hank Aaron, el comisionado Bud Selig no dijo presente en la histórica noche de Bonds y no tuvo la delicadeza de mandar una excusa.

Bonds conectó el 756 en 2,956 juegos y Aaron en 3,296, Bonds agotó 9,774 turnos y Aaron 12,364.

A Bonds, en su carrera le dieron 2,558 bases por bolas, y a Aaron 1,402.

Hank Aaron disparó su jonrón 715 a las 9:07 de la noche, 39 años después de que Babe Ruth lo hiciera. El 12 de abril de 1921, Ruth conectó su jonrón 137 superando el récord de todos los tiempos en poder de Roger Connor, que era de 136.

El 25 de mayo de 1935, en Pittsbutgh, Ruth, vistiendo el uniforme de los Bravos de Boston, disparó tres jonrones en el juego cerrando con el 714, siendo el último un batazo de 600 pies según la medida que se realizó después.

Bonds disparó el 756 para establecer su nueva marca, 33 años después de que Aaron lo hiciera y terminó su carrera con 762.

Barry Bonds monarca indiscutible de los jonrones en la MLB no es miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, fruto de la doble moral de algunos escritores de béisbol con derecho a voto.

Andruw Jones fue claro y preciso: "No me importa si Barry Bonds los consumió o no, porque muchos otros se han metido esteroides y esos no han sacado 762 jonrones".

Un día como hoy 1951: Debuta Willie Mays con los Gigantes de New York y falla en cinco turnos.





1998: Mark McGwire rompió el récord de Grandes Ligas de mayor número de jonrones antes del mes de junio cuando disparó el 25 en la derrota de San Luis 6-1 ante Colorado.



1994: José Rijo enfrenta a los Rockies de Colorado en su tercera salida buscando su victoria 100 de por vida y pierde 3 por 2, al permitir en 8 entradas 3 vueltas limpias.



2004: Alex Rodríguez batea de 4-2 frente a Baltimore y extiende a 33 su racha de juegos seguidos embasándose.



Cumpleaños hoy: Lariel González, Miguel Tejada, Melvin Rosario y Luis Ortiz.