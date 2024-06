Alejandro Pompez, un banquero de números en Cooperstown

"Vive cada día como si fuera el último, porque un día lo será" Ray Charles “

Major League Baseball ahora está investigando al venezolano Tucupita Marcano por supuestamente apostar. Esta temporada la MLB ha logrado titulares de primera plana con los casos de las apuestas de Ippei Mizuhara el traductor de Shohei Ohtani y la decisión de oficializar las estadísticas de las Ligas Negras.

Cito estos casos para recordar que Alejandro Pompez quien nació en Miami en el seno de una familia de inmigrantes cubanos, fue un promotor deportivo, banquero de números (bolitero o rifero) y dueño del equipo de béisbol los Cubans de Nueva York. También se desempeñó como vicepresidente de la Liga Nacional Negra.

Al principio de su carrera durante la década de 1920 fue un propietario influyente, después de que se estableció la Eastern Colored League donde ayudó en 1924 a negociar la primera Serie Mundial de Negros.

Cuando las Estrellas Cubanas se disolvieron temporalmente durante los años 30, Pompez organizó a los Cubans de Nueva York en 1935 y ganó el segundo título apoyado en la obra maestra de Martin Dihigo.

En ese momento Pompez, no era un "flaicito al pitcher" era un miembro importante de la mafia holandesa y era uno de los hombres más ricos de Harlem.

Cuando Thomas E. Dewey, fiscal de distrito del condado de Nueva York, comenzó una persecución contra los estafadores de Nueva York, seleccionó a Pompez como uno de sus objetivos, y en 1936 fue acusado por un gran jurado por su participación en el raqueteo y soborno político. Avisado por un operador de ascensores mientras se dirigía a salir de los Estados Unidos, Pompez desapareció, dando lugar a rumores de que había sido secuestrado o estaba escondido para evitar la jurisdicción del gran jurado. En realidad escapó a México, donde reanudó su extravagante estilo de vida hasta que fue arrestado por las autoridades mexicanas cuando entraba por la frontera en un sedán a prueba de balas con matrícula de Chicago. Funcionarios mexicanos rechazaron la solicitud de extradición, pero Pompez decidió regresar a los Estados Unidos para entregar las pruebas a la justicia. Se le considera el único hombre que informó todos los detalles sobre otro estafador y vivió.

Pompez no era una persona ajena a la mafia. Una vez, cuando un número fue muy jugado, compartió una parte del "negocio" con un banquero italiano, y cuando el número salió premiado, Pompez no pudo cubrir el pago y trató de salir de la ciudad con una suma sustancial de dinero, pero el tren fue detenido por la mafia y fue sacado amarrado. No hace falta decir que la recompensa estaba cubierta.

Pompez fue caza talentos para los Gigantes de Nueva York, responsable de la firma de muchos jugadores negros para las Grandes Ligas.

Más tarde fue miembro del comité especial del Salón de la Fama del Béisbol Nacional para las Ligas Negras, y en 2006 con ese prontuario mafioso fue incluido póstumamente al Salón de la Fama de Cooperstown como como pionero/ejecutivo.

Tremendo Jurel en el nicho de los inmortales.

Un día como hoy 1955: Mickey Mantle, Yankees, disparó un cuadrangular que se estima recorrió la distancia de 550 pies en el Comiskey Park de Chicago.



1984: Alejandro Peña, de los Dodgers, poncha a nueve de los Rojos de Cincinnati, la mayor cantidad de su carrera.



1989: Ramón Martínez, de los Dodgers de Los Angeles, logra su primera blanqueada en las Grandes Ligas, al derrotar 7-0 a los Bravos de Atlanta. Permitió seis hits y poncho a nueve.



2001: Los Medias Rojas de Boston vencieron a los Tigres de Detroit, 4-3, en 18 innings con jonrón de Shea Hillenbrand sobre el Monstruo Verde. Tim Wakefield, con una entrada sin anotaciones, es el ganador. El bateador designado de Boston, Manny Ramírez recibe cuatro bases por bolas intencionales, igualando la marca de la Liga Americana establecida por Roger Maris, el 22 de mayo de 1962. Maris lo hizo en un juego de 12 entradas. El récord de Grandes Ligas es de cinco, establecido por André Dawson, en un partido de 16 entradas, el 22 de mayo de 1990.