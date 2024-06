Luis Castillo, un jugador de béisbol dominicano, logró una impresionante racha de 35 partidos consecutivos conectando al menos un hit en las Grandes Ligas, mientras jugaba para los Marlins de Florida. Esta hazaña ocurrió durante la temporada de 2002 y se mantiene como la más larga en la historia de la franquicia de los Marlins.



La racha de Castillo comenzó el 8 de mayo de 2002 y se extendió hasta el 21 de junio del mismo año. Durante estos 35 partidos, Castillo mostró una consistencia notable en el plato, destacando su habilidad para poner la pelota en juego y su velocidad para convertir hits en sencillos. Esta racha es notable no solo por su duración, sino también porque es una de las más largas en la historia de las Grandes Ligas.



Para poner esta hazaña en perspectiva, la racha más larga de todos los tiempos es la de Joe DiMaggio, con 56 juegos consecutivos conectando de hit en 1941. Aunque la racha de Castillo no se acerca a este récord, sigue siendo una de las más destacadas en la era moderna del béisbol.



La capacidad de Luis Castillo para embasarse consistentemente y mantener su enfoque juego tras juego fue clave para alcanzar esta marca. Además, su velocidad y destreza como bateador ambidextro le permitieron aprovechar al máximo sus oportunidades ofensivas. Esta racha no solo destacó a Castillo como un jugador de élite en ese momento, sino que también consolidó su reputación como uno de los bateadores más consistentes de su era.

