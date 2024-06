Tres equipos que hicieron un “punta a punta” en MLB

"Las batallas contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo" Napoleón “

La segunda versión de la serie de tres juegos de exhición de Titanes (Aguilas Cibaeñas vs Tigres de Licey) en New York se jugará sin problemas. No es verdad que las partes envueltas dejarán que se pierdan esos dólares en el Hudson. Archiven el sonido de esa película que esos ruidos son innecesarios.

En el béisbol de las Grandes Ligas hay muchas historias que contar y esta es solo una de ellas.

Los Yanquis de New York de 1927, los Dodgers de Brooklyn de 1955 y los Tigres de Detroit de 1984 dominaron del primer al último la punta en el standing y además se coronaron campeones.

Los Yanquis del ´27: Es considerado un super equipo y bajo la dirección de Miller Huggins ganaron 110 y perdieron 44. El sello ofensivo fueron los 60 jonrones de Babe Ruth y la extraordinaria campaña de Lou Gehrig con 47 tetrabases y 175 impulsadas.

La poderosa alineación fue la siguiente: C: Pat Collins, 1B: Lou Gehrig, 2B: Tony Lazzeri, 3B: Joe Dugan, SS: Mark Koening y los jardineros eran Ruth, Bob Meusel y Earl Combs. Los pitchers Wilcy Moore, Herb Pennock, George Pipgras y Waite Hoyt. En la Serie Mundial derrotaron a los Piratas.

Brooklyn del ´55: Los Dodgers de Brooklyn, piloteados por Walter Alston, cerraron la campaña con 98-55 y se convirtieron en el segundo equipo en hacer un punta a punta y fueron campeones al derrotar a los Yanquis.

Alineaban con los siguiente jugadores: C: Roy Campanella, 1B: Gil Hodges, 2B: Junior Gilliam, 3B: Jackie Robinson, SS: Pee Wee Reese , jardineros Sandy Amorós, Duke Snider y Carl Furillo. El staff de pitcheo lo integraban Don Newcombe, Clem Labine, Carl Erskine, Billy Loes, Johnny Podres y Karl Spooner.

Detroit ´84: Los Tigres de Detroit de 1984, bajo la dirección de Sparky Anderson ganaron 104 y perdieron 58. El éxito de este club fue su pitcheo. Jack Morris ganó 19 juegos, Dan Petry 18, Milt Wilcox 17, Juan Berenguer 11, pero la clave del éxito fue Willie Hernández (9-3, 32 salvados, 1.92), ganó el Más Valioso y el Cy Young y Aurelio López 10-1. En la serie de campeonato en tres juegos se llevaron a Kansas City y la Serie Mundial se enfrentaron a los Padres de San Diego, ganando en cinco juegos.

Un día como hoy 1964: Federico Velásquez, receptor, fue subido por los Atléticos de Kansas City. En AAA tenía promedio de .486 de 21-10.

1992: Juan Guerrero, Houston, dispara su primer jonrón en las Grandes Ligas a Jim Mason de los Piratas.

1999: Tony Fernández, el campocorto de los Azulejos de Toronto, es el líder de hits para un jugador nacido en República Dominicana, con su hit número 2,178, supera a Julio Franco. El hit de Fernández marcó la carrera ganadora con dos outs en la novena entrada en la victoria de Toronto por 2-1 sobre los Kansas City Royals. Franco, considerado fracasado por el mundo del béisbol y fuera de las mayores en este momento, recuperará el récord varios años después.

2002: Los Marlins de Florida derrotaron 4x1 a los Tigres de Detroit, desafìo donde Luis Castillo extendió a 35 la racha de juegos consecutivos bateando por terreno de nadie, empatando con Fred Clarke (1895), Ty Cobb (1917) y George Sisler (1924-1925) en el décimo puesto con mayor en la historia de las Grandes Ligas. El hit del jugador de cuadro de los Marlins en la tercera entrada al nudillista Steve Sparks, también superó la racha más larga establecida por un jugador latino de Benito Santiago en 1987.

2003: Sammy Sosa, Cubs de Chicago, dispara su jonrón 519 de por vida.

2019: Frankie Montás, Oakland, quien está teniendo una gran temporada con marca de 9-2, 2.70 en sus primeras 15 aperturas, recibe una suspensión de 80 juegos por dar positivo a esteroides.