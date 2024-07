Mayo Sibilia, la legendaria deportista que ya está inmortalizada

"No, no sufro de amnesia, solo me acuerdo de lo bonito y de lo que quiero acordarme. Se llama memoria selectiva y es muy saludable tenerla" Mario Benedetti “

La elección de la puertoplateña Giovanni –Mayo- Sibilia para ser exaltada al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, nos confirmó que las mujeres no sólo trabajan más duro que los hombres en lo que respecta al deporte porque aman el deporte, sino porque tienen que hacerlo ya que los hombres han dominado la industria del deporte durante demasiado tiempo. Es hora de que las mujeres sean finalmente reconocidas y apreciadas no sólo por su amor por el deporte, sino por su dedicación.

A Mayo Sibilia y a su esposo Gioriver Arias los conocía en los trajines de los deportes luego de la revolución de abril de 1965, pero a inicios del año 1970 los comencé a tratar con familiaridad porque éramos vecinos en el Mirador Sur.

El voleibol fue el primer deporte en sembrar sus raíces en el Mirador (Barrio de Los Maestros), sector donde se llegaba por la 27 de Febrero, ya que no existía la avenida Rómulo Betancourt. En ese barrio recién inaugurado, veíamos a Mayo tarde tras tarde que bajaba al "parquecito" con dos balones e iniciaba su rutina con decenas de jovencitas que tenían el voleibol como única diversión.

El hogar de Mayo y Gioriver no sólo fue el hotel de las integrantes del club Mirador y de decenas de jugadoras del seleccionado nacional. En ese hogar sólo respirábamos voleibol las 24 horas. Hoy, cuando tránsito por esa calle que me luce triste, debajo del Laurel donde pasamos tantos días, los que moran son vehículos de venta.

Mayo que, con su magistral estilo de colocarle el balón a la rematadora, el próximo 17 de noviembre será colocado su nombre Geovanni -Mayo- Sibilia en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. Ese día el deporte hará historia ya que será la primera propulsora de su género en ser inmortalizada.

Sibilia cuenta que cuando era niña no pedía muñecas, sino pelotas de voleibol. Su primer campeonato formal fue a los 13 años, donde representó a su pueblo natal Puerto Plata en torneos locales y regionales.

Mayo vio acción en tres Juegos Centroamericanos y del Caribe y dirigió los equipos de Mirador, Naco, San Lázaro y Simón Bolívar, en el torneo superior del Distrito Nacional. Se retiró como jugadora en 1974.

Del baúl de los recuerdos pongo en el tapete una entrevista que le hice para La Noticia en 1974 donde me dijo: "No sé de dónde vino ese sentimiento por el voleibol. Sentí que había un poder o un ser superior que me tocó y me dijo: 'Esto es lo que vas a hacer'".

Mayo es una flor en el jardín del voleibol y desde ya es una muestra màs de que el trabajo dignifica y nunca es tarde para reconocer los aportes a la sociedad.

Un día como hoy 1997: El lanzador derecho Aquilino López es firmado por los Marineros de Seattle.

1998: Plácido Polanco, segunda base, debuta en las Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis.

1999: Neifi Pérez, de los Rockies de Colorado, en el segundo juego de una doble cartelera dispara su primer jonrón con las bases llenas al lanzador Heath Murray de San Diego.

2005: Pedro Julio Astacio, Padres de San Diego, dominó en cinco episodios a los Marlins para conseguir su victoria 125 de por vida.