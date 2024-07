Aaron Judge 289 jonrones, superará los 762 de Barry Bonds

"La vida es demasiado corta para que pierdas el tiempo cargando con los errores ajenos" Anónimo “

Todos los atletas son conscientes de que los récords no son eternos.

Aaron Judge inició el juego de anoche viernes ante los Medias Rojas de Boston con 289 jonrones de por vida, separado por 473 del récord de por vida de Barry Bonds.

Y la pregunta se cae de la mata: ¿Romperá Judge el registro de Bonds?

Se podría decir que es el candidato genuino, que posee la madera para escalar al primer lugar.

El tiempo dirá, pero hace dos años, Aaron Judge perseguía a Roger Maris por el récord de jonrones de la Liga Americana de 61, registro que muchos consideran el verdadero récord de jonrones de la MLB, establecido en 1961.

Esta temporada, Judge está en un ritmo similar, pero en lugar del hito de Maris, va en busca de su propia marca de 62 jonrones.

Judge tiene 32 jonrones en 89 juegos, uno por delante de su ritmo de 2022, después de un 4-0 el jueves es en la derrota de los Yankees por 8-4 ante los Rojos.

En la temporada del 2022, el 6 de julio, Judge disparó su cuadrangular número 30 con las bases llenas en la paliza 16x0 a los Piratas de Pittsburgh, que lo convirtió en el cuarto bateador de los Yankees en alcanzar la marca antes del Juego de Estrellas, después de Roger Maris en 1961, Alex Rodríguez en el 2007 y él mismo en el 2017.

De acuerdo al The New York Post, cuando se le preguntó el jueves sobre la posibilidad de intentar alcanzar a Bonds, Judge dijo: “No creo que nadie vaya a superar eso. Es una pregunta difícil. Cada vez que llegas a los 50 ò 60 jonrones, la gente comienza a lanzarte de manera diferente. No te dan tantas oportunidades de batear. Como sucedió con Bonds ese año, conseguía un lanzamiento en una serie y lo bateaba. No creo que volvamos a ver eso”.

Aunque muchos consideran que Bonds es el mejor jugador de béisbol de todos los tiempos, el velo del abuso de esteroides se cierne sobre él y no ha conseguido los suficientes votos para obtener un lugar en el Salón de la Fama de Cooperstown.

Así es el béisbol, difícil de pronosticar, pero cultivando el futuro positivo como sucedió con Maris con Babe Ruth y Hank Aaron con Ruth y Barry Bonds con Aaron.

