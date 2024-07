Elly De la Cruz, más allá de los números

Todo el mundo sabe lo que es capaz de hacer el dominicano Elly De la Cruz cuando se encuentra en el terreno de juego y en una buena racha. Su poderío con el bate, su velocidad en las bases y la chispa que le agrega al juego para convertirlo en un pelotero que todo el mundo quiere ver.

Es capacidad es la que lo llevó al Juego de Estrellas, como suplente, luego de una primera parte de la temporada en la que bateó para .256, con 17 jonrones y 43 remolcadas, además de 46 bases robadas y un WAR de 3.4.

Sus números generales deberían ser mejores, pero un horrible mayo en el que bateó para .208 y apenas se embasó en un 29.8 por ciento de las oportunidades, afectaron su desempeño de primera mitad.

Pero De la Cruz tiene algo a su favor que supera los números y es la disposición de hacer las cosas bien, esas cosas fuera del terreno que no tienen nada que ver con numeritos, esas cosas que los scouts llaman "make up" que no es más que la actitud y disposición de ser un líder.

En una entrevista con Derek Jeter y David Ortiz, De la Cruz explicaba que decidió aprender inglés en un año para que la gente escuchara su propia voz al decir las cosas, no a través de un intérprete.

Lo hizo, dijo el dominicano, para demostrarle a los niños en el país que las cosas se pueden hacer, y hacerlas bien.

Esa no es una actitud muy normal entre los atletas, ni dominicanos ni de ningún sitio y es refrescante que un muchacho de solo 22 años de edad y de Sabana Grande de Boyá tenga esas cosas en mente y que las aplique.

Breves

Deben aparecer los responsables de que el estadio Temistocles Metz se encuentra en la condición deplorable en la que está hoy en día, a solo 10 años de que el Estado invirtiera RD$112 millones en su reparación. Invertir cualquier cantidad de dinero en adecuarlo hoy en día, sin tomar medidas para garantizar su cuidado futuro sería botar el dinero y no vale la pena... Ingrid Andress, cantante del himno estadounidense en el Derby de Jonrones de MLB, admitió que estaba borracha y supuestamente se ingresó a una clínica de rehabilitación... Recomiendo un curso de lectura comprensiva a los que se molestaron por el tuit de Sara Langs sobre los jugadores nacidos en República Dominicana que han ganado el Derby de Jonrones.