El olimpismo de República Dominicana tiene una deuda eterna con Manuel Mota

A ley de 10 días para correr las cortinas de los Juegos Olímpicos de París y con esperanza de que los atletas dominicanos suban al pódium en varias disciplinas con Marileydi Paulino liderando el pelotón, permítanme recordar la historia de Félix Sánchez la cual está bordada para la eternidad en hilos de oro en el deporte dominicano, y la agujeta la proporcionó el superbo Manuel -El Chory- Mota.

¿Cómo llegó Félix Sánchez al portafolio olímpico dominicano?

Pocos recuerdan cómo llegó Sánchez a correr y saltar vallas con la camiseta de la patria de Duarte. Trataremos de precisar ciertos detalles sobre las medallas de Félix Sánchez, que la familia olímpica no debe olvidar y es que por esas preseas de oro a Manuel Mota debemos tributarle un reconocimiento imperecedero, por haber sido el hilo conductor que se interesó para que Félix Sánchez compitiera por la República Dominicana.

En un relato de Juan Mercado, en la revista Ahora, edición 1,217, titulado: “Félix Sánchez, ser dominicano tiene sus ventajas. Es el héroe de las vallas quien no olvida cómo llegó a competir por este país”.

Félix Sánchez, en ese reportaje con claridad meridiana expresa: “Desde 1996, estuve haciendo esfuerzos por contactar a las autoridades del atletismo dominicano. Mi interés era tan grande, que me puse a buscar en el internet, y no encontré ninguna dirección de la Federación Dominicana de Atletismo, eso me decepcionó bastante, además de que me sorprendí, porque todos los países tenían una”.

Y agregó: “Consulté a un amigo que me dijo conocer al ex pelotero Manuel Mota, coach de los Dodgers de Los Angeles, hice el contacto, y más adelante él (Mota) se comunicó con el periodista Bienvenido Rojas, editor deportivo del periódico El Siglo, quien hizo un reportaje sobre mí, el cual sirvió para que los dirigentes de la Federación y el Comité Olímpico (el doctor José Joaquín Puello) se interesaran en conocerme, y por intermedio de ese periodista y Mota se me contactó”.

El inmenso Manuel Mota es parte de esos triunfos, y por eso lo recordamos cuando París 2024 abre sus competencias el viernes 26 de este mes, para que nunca sea sepultada esa memoria histórica.

Al ingeniero Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano, le sugiero que a su regreso de París, le tribute un reconocimiento a Manuel Mota.

Un día como hoy El retiro del número de Juan Marichal 1953: El venezolano Emilio “Indio” Cueche, pitcher y cuarto bate de las Águilas Cibaeñas derrota 3-2 en 17 innings a los Tigres de Licey. Cueche lanzó juego completo y remolcó la carrera del triunfo. Esa fue su segunda y última temporada con el equipo cibaeño. En la pelota dominicana, el “Indio” bateó de por vida para .286 en 78 juegos en 212 turnos. Como lanzador, dejó efectividad de 3.12 en 309 innings, con 22 triunfos y 18 derrotas.

1961: Los poderosos toleteros de los Yankees de New York, Roger Maris (35) y Mickey Mantle (32) marchan por delante del récord de jonrón de 1927, establecido por Babe Ruth. Ambos pierden un jonrón cuando el segundo juego de una doble jornada fue cancelado por lluvia antes del quinto inning contra Baltimore. Fue el mismo día que el comisionado Ford Frick decretó que el récord del Bambino (60) no se considerará roto a menos que el jugador batee 61 ò más dentro de los primeros 154 juegos de la temporada. La campaña acababa de ser ampliada a 162 juegos.

1971: Juan Marichal permite un hit en ocho entradas, pero los Rojos de Cincinnati anotan tres en la parte baja de la novena para ganar 3x2. Tony Pérez pega sencillo de dos carreras para sellar el triunfo.

1983: En un acto realizado en el Candlestick Park, hogar de los Gigantes de San Francisco, se retira el número 27 utilizado en ese conjunto por el lanzador Juan Marichal, primer dominicano miembro del Salón de la Fama de Cooperstown.