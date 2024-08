Elly de La Cruz necesita la vista de Joe Sewell

"No me gusta predecir nada, y menos si es acerca del futuro" Yogi Berra “

El out por la vía del ponche no preocupa en nada al bateador de hoy y en esa pasarela se destaca Elly De La Cruz, "La Cocoa".

Joe Sewell en su productiva permanencia durante 14 temporadas acudió al pentágono 7,132 veces, ponchándose en 114 ocasiones, para promedio de un ponche por cada 62.56 turnos oficiales al bate, un récord que durará por los siglos de los siglos ya que es una marca sagrada con etiqueta de irrompible.

En 1929 Sewell como un maestro en el oficio de poner la bola en juego no se ponchó ni una vez en 115 juegos consecutivos, en 437 veces al bate no abanicó la brisa para un tercer strike.

En el año de 1925 se ponchó 4 veces en 608 turnos al plato, y en 1932, en su penúltima temporada se tomó tres sopas de letras "K" en 503 turnos.

Elly De La Cruz es la otra cara de la moneda y ha recibido 144 ponches en 472 turnos en la temporada 2024.

No es que los jugadores de hoy estén tratando de no poncharse; simplemente ya no les importa. Lo que busca el jugador de hoy es demostrar el poder sobre todo a base de jonrones, porque las grandes estadísticas equivalen a mucho dinero. Un ponche, para ellos, es un out como cualquier otro.

De La Cruz este año factura 20 jonrones como SS y 3B de los Rojos y le saca la milla a Joe Sewell que como paracorto y antesalista de los Indios de Cleveland la mayor cantidad que logró de cuadrangulares en una campaña fueron 12 en 1922.

Si De La Cruz reduce la cantidad de ponches, los Rojos de Cincinnati tendrán un candidato a Jugador Más Valioso sin discusión por muchas estaciones.

Los 10 dominicanos con más ponches recibidos de por vida en las Grandes Ligas son los siguientes: Sammy Sosa, 2,306; Alex Rodríguez, 2,287; Nelson Cruz, 1,916; Manny Ramírez, 1,813; Alfonso Soriano, 1,803; David Ortiz, 1,750; Adrián Beltré, 1,732; Carlos Peña, 1,577 y Johnny Peralta, 1,450.

Un día como hoy 1953: En el estadio de La Normal en el octavo episodio en un choque de Licey y Aguilas, los Tigres conectaron 11 hits seguidos en el octavo episodio, anotando diez carreras ante los envíos de Terry McDuffie, Andrés Julio Zabala y Rafael Capellán logrando el triunfo 12 x1 .



1991: Tony Eusebio, Houston, debuta en las Grandes Ligas contra los Padres de San Diego fallando en dos turnos.



1996: Luis Castillo, Marlins, debuta en las Grandes Ligas contra los Mets y se fue de 3-0. Fue el debutante 16,936 en el Gran Circo.



2000: Pedro Martínez, Boston y Ramón Ortiz, Anaheim, se enfrentan en un duelo de pitcheo que lo ganó Ortiz 2-1.



2001: Alex Rodríguez, Vigilantes de Texas, batea de 5-4 contra Detroit y llegó a 99 remolcadas.