A los Leones del Escogido de Albert Pujols 2024-25 hay que ponerle mucha atención

"En realidad no me gusta el dinero, pero encuentro que me calma los nervios" Joe Louis “

Los Leones del Escogido de la venidera estación, que estarán dirigidos por Albert Pujols, hay que ponerle mucha atención, porque todo indica que van tras la corona 17. No agregan cetro desde que ganaron el torneo 2015-16.

Si analizamos la historia de los melenudos, el colectivo no pudo ganar en la Época de La Normal 1951-1954, a pesar de que presentó una poderosa novena en 1955-1956 para inaugural la Época de las Luces. Dirigidos por Frank Genovesse ganaron el primer lugar con marca 35-18, con cinco juegos sobre las Águilas Cibaeñas y en la serie final dispusieron del colectivo mamey 4-3.

El Escogido de 1955-56 tenía a Harry Chiti “El Camión de la Carne”, a Don Hoak “El Divino Loco”, Luis María “El Gallego” Muñoz, Charles Neal, quien disparó 11 triples récord vigente en la Lidom, Pepe Lucas, Miñín Soto, Carlos “El Cieguito” Dore, Fernando “Macuquín” Félix, Willie “El Loquito” Kirkland y los lanzadores Charles Templeton, Karl Spooner, Garabato Sackie y Enrique Reynoso.

Este equipo metió miedo a sus rivales, sobre todo por la calidad incuestionable de sus importados.

Los seguidores del Escogido deben tener presente otro trabuco escarlata, el de 1968-69 dirigidos por Andy Gilbert. Ganó la serie regular 31-17 con 7 juegos sobre las Águilas y en la final despacharon 5-2 a las Estrellas. Brillaron en esta escuadra los hermanos Rojas Alou (Felipe, Mateo y Jesús), Tito Fuentes, Danilo Rivas, Ricardo Joseph y Federico Velásquez.

En lo personal, mi selección como el mejor equipo del Escogido de todos los tiempos fue el de 1980-81 dirigido por Felipe Rojas Alou. Ganaron la serie regular 40-20 con 10 juegos de ventaja sobre el Licey. La serie final es una de las más emocionantes que se han vivido y se fue a la distancia de 8 juegos ante las Águilas, ganando el Escogido gracias a la base por bolas con las bases llenas de Jerry Augustine a Harry Spilman.

Este conjunto tenía en sus filas a Steve Ratzer, que salvó 14 juegos en la regular y Más Valioso de la final. Tim Raines, líder de anotadas (46), robadas (24) y bases por bolas (25); Tim Wallach, líder de dobles (15) y Pedro Guerrero, triples (6).

La temible alineación escarlata era la siguiente: Tim Raines, 2B; George Bell, RF; Pedro Guerrero, BD; Harry Spilman, 1B; Luis Lora, LF; Pat Rooney, CF; Ramón Lora, C y Mike Fischlin, SS.

El 16 de octubre del 2024 arranca la temporada 70, dedicada a don José León Asensio, con unos Leones que lucen con más fuerza que la del felino de la Metro Goldwyn Meyer.

Un día como hoy 1972: Mateo Rojas Alou, con promedio de .314 es negociado por los Cardenales de San Luis a los Atléticos de Oakland por dos jugadores, Bill Voss y el jugador de ligas menores Steve Easton.

1999: Vladimir Guerrero, Montreal, falla en dos turnos frente a los envíos de Ron Villone, Cincinnati y vio cortada en 31 su cadena de juegos seguidos dando de hit.

2000: Raúl Eusebio, Houston, batea de 4-3 y extiende a 23 su racha de juegos seguidos conectando por terreno de nadie.

2001: Sammy Sosa, dispara su jonrón 17 este mes, para el récord de la Liga Nacional de jonrones en agosto establecido por Willie Mays en 1965. Rudy York, Tigres de Detroit estableció la marca de las Grandes Ligas al batear 18 veces en el octavo mes de 1937.

2002: Alex Rodríguez, Texas, dispara su jonrón 29 en el Arlington Stadium para establecer marca de la franquicia. La anterior era de 28 por Rafael Palmeiro.