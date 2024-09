Franklin Taveras y un tiempo histórico que solicitó

"No confíes en todo lo que ves, la sal también parece azúcar" Anónimo “

Franklin Taveras, orgullo de las Matas de Santa Cruz, militó durante 11 años en las Grandes Ligas, a partir del 23 de septiembre de 1971, con las franelas de los Piratas de Pittsburgh, Mets de New York y jugó su último partido el 25 de julio de 1982 con los Expos de Montreal.

En su hoja de servicio en las Mayores (8 con los Piratas, 3 con los Mets y 1 con los Expos) se destaca la temporada de 1970, cuando ganó el liderato de bases robadas de la Liga Nacional con 70.

Sin embargo, hay un hecho que no es un récord donde Franklin Taveras participó que podría ser parte importante de las cosas increíbles de Ripley, pero el hecho sucedió y fue que un jugador en un mismo turno fue puesto dos veces outs y en el mismo turno ligó un sencillo.

El escenario fue el Shea Stadium y en la apertura del noveno, con la pizarra 5-0 a favor de los Mets de New York y dos outs, bateando Jeff Leonard, de los Astros de Houston, levantó un elevado al jardín central que era el out 27, pero el paracorto de los Mets, Franklin Taveras, había pedido tiempo y el árbitro ordenó que Leonard tenía que batear de nuevo y dispara sencillo al left pero al llegar a primera no había nadie, ya que Ed Kranepool había ido al club house a cambiar el mascotín y anularon el batazo. En el tercer turno elevó un palomón al left para cerrar el juego.

Este hecho que parece increíble, sucedió en el Gran Circo.

¿RONEL BLANCO AL BULLPEN?: Justin Verlander en su salida del lunes ante los Rojos de Cincinnati, en 4.2 innings le conectaron 8 hits y 5 carreras limpias, mordiendo el polvo de la derrota.

Desde el regreso de Verlander, los Astros han estado utilizando una rotación de seis lanzadores, como una forma de facilitar el regreso del veterano de 41 años mientras se encargan de las aperturas de los demás. Pero están volviendo a una rotación de cinco hombres, y parece que el lanzador que los llevó a pelear el fortín del dominio del Oeste durante gran parte de la temporada enfrentará un descenso enviándolo al bullpen.

Ese pitcher sería Ronel Blanco, quien lanzó un juego sin hits en su primera apertura esta temporada y ha sido el lanzador abridor más consistente de los Astros durante toda la temporada, probablemente sea el lanzador que será trasladado al bullpen. Con su récord de 10-6, 3.03 de efectividad, sería una injusticia enviarlo al bullpen en este último mes de la temporada del 2024.

Un día como hoy 1983: Gerónimo Berroa es firmado por Epy Guerrero para los Azulejos de Toronto.



1987: Mélido Pérez, Kansas City, debuta en las Grandes Ligas frente a White Sox y lanza 7 episodios, permite 6 hits, sin carreras y gana.



1995: Félix Martínez, Kansas City, dispara su primer hit en las Mayores, un doble a Bill Taylor de los Atléticos de Oakland.



1998: El cuadrangular 57 de Sammy Sosa lleva a los Cubs de Chicago a una victoria de 5 a 2 sobre los Piratas de Pittsburgh. El Bambino del Caribe con este jonrón supera el récord del club establecido por Hack Wilson hace 68 años.



1999: Los Medias Rojas de Boston derrotaron 4x0 a los Marineros de Seattle y “El Orgullo de Manoguayabo” Pedro Martínez ganó su juego número 20, ponchando a 15 bateadores en ocho entradas.



2007: Francisco Cordero salva su juego número 40 para establecer un récord en una temporada para los Cerveceros de Milwaukee, superando la marca compartida por Danny Kolb y Derrick Turnbow.



2013: Los Medias Rojas de Boston aplastaron 20x4 a los Tigres de Detroit, en una batalla de equipos en el primer lugar, donde el bateador designado David Ortiz logró el hit 2,000 de por vida. Los Medias Rojas igualaron un récord del equipo con ocho jonrones en casa, con el Big Papi fletando dos.