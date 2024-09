Los jonrones de Rico Carty, de Alonzo Perry y el hit de Mike Schmidt

"Si usted me hace una pregunta que no sé, no voy a contestar" Yogi Berra “

En Grandes Ligas hoy en día Statcast mide la distancia de todos los batazos y de ñapa hasta los suspiros de los jugadores, pero le sería imposible medir porque no están en las nubes los kilométricos jonrones del Rico Carty, relatados en su estilo en "Abriendo El Podcast" segmento que está "pegao-pegao" de la producción de los talentosos cronistas deportivos Vian Araujo y Ricardo Rodríguez.

El Rico, que está como un guayacán en sus 85 años cumplidos, en el recordatorio de sus batazos que son válidos en Macondo Stadium como parte de su anecdotario para sacar sonrisas.

El primer jugador que voló el paredón de los 411 del Estadio Trujillo fue Alonzo Perry en la temporada 1957-58 y en una tertulia en el hotel Paz, el 24 de enero 1958, entre Dick Stuart, Vick Rehm y Alonzo Perry el tema fue el jonrón más largo del Estadio Trujillo hoy "Quisqueya-Juan Marichal".

Arturo Industrioso, periodista del cotidiano El Caribe, presente en la tertulia, escribió: "El batazo de Alonzo Perry fue más largo que el mío", dijo Dick Stuart.

El batazo de Perry el miércoles 22 de enero de 1958 por el jardín central viajó unos 450 pies. "Le di a una recta", dijo Perry.

Esos 450 pies, "a ojos de buen cubero" se determinaron porque la bola rodó quedando cerca de la desaparecida estatua de Dicayagua.

Cambiando los jonrones del Rico, veamos el hit más largo en las Grandes Ligas, de la autoría de Mike Schmidt. El lunes 10 de junio de 1974 en el Astrodome de Houston, en su primer turno ante el zurdo Claude Osteen, le dio uno de los batazos más grandes en ese parque, la pelota se levantó 117 pies del suelo y cuando el jardinero central, César Cedeño, vio la esférica se quedó parado, pensó que se iría de jonrón, pero la bola pegó a uno de los altavoces que estaban en el techo y la pelota regresó al terreno.

Como Schmidt creía que esa bola se iba de jonrón, fue trotando y solamente llegó a primera base, para anotarse el sencillo más largo en la historia de las Grandes Ligas.

Ese hit tiene fecha y distancia, los del Rico la imaginación de su autor, pero como en la LIDOM no hay estadísticas oficiales el palo de Carty a Marichal hay que darle el visto bueno y los créditos al García Márquez del béisbol.

Un día como hoy 1969: Juan Marichal (18-10) lanza juego de un hit, y los Gigantes de San Francisco vencen 1x0 a los Rojos de Cincinnati, pero Atlanta toma el liderato de la División Oeste de la Liga Nacional al vencer 4x3 a Houston. El sencillo de Tommy Helms en la tercera entrada es el único hit en lo que Marichal llama "mi mejor juego de todos los tiempos".

1996: Alex Rodríguez, de los Marineros de Seattle en una victoria de 8 a 5 sobre los Reales de Kansas City establece un récord de campocorto en las Grandes Ligas con su hit 88 de extrabases.

1998: Alex Arias, Filadelfia, dispara 5 hits por segunda ocasión en su carrera, por coincidencia ante los Piratas.

1998: Sammy Sosa, Cubs, disparó su jonrón 60 de la temporada contra su compatriota Valerio de los Santos.

2004: Un total de 21 lanzadores dominicanos actúan en la jornada dominical, marca para el país. De esa cantidad, 17 actuaron como relevistas.